本周開盤前 五件國際事不可不知

以色列南部29日遭到伊朗飛彈攻擊。（路透）

隨著伊朗 扶植的葉門胡塞武裝組織投入中東戰爭，加上美軍增援部隊陸續抵達當地，加深了衝突加劇的疑慮，國際油價周一開盤再度走強。

油價漲逾116美元 胡塞組織加入戰局

在胡塞組織周末向以色列發射飛彈與無人機，並誓言伊朗和外圍武裝團體被鎖定攻擊停止前，將持續採取行動，布蘭特原油一度大漲 3.3% 至每桶 116.50 美元，可望創下史上單月最大漲幅；西德州原油（WTI）漲幅也一度高達 3.4%。

儘管胡塞組織並未明言將攻擊行經紅海南端及曼德海峽（Bab El-Mandeb Strait）的船隻，但確實掌握此能力。沙烏地阿拉伯用來繞過荷莫茲海峽出口原油的延布港（Yanbu），也完全在胡塞組織的飛彈射程之內。

伊朗戰爭最新局勢

伊朗和其外圍羽翼周末對美國盟國發動攻擊，數千名美軍增援部隊進駐當地，伊朗首都德黑蘭部分地區周日的飛彈襲擊後陷入停電。

美國兩棲突擊群抵達，加上伊朗扶植的胡塞組織介入衝突，加深這場邁入第二個月的戰爭惡化的疑慮。

伊朗襲擊巴林和阿聯（UAE）境內兩座製鋁廠，以及一處位於沙烏地阿拉伯的美軍基地，造成多名士兵受傷，並摧毀一架價值 3 億美元的 E-3 預警機。

儘管美國總統川普 因應國會選舉年面臨汽油價格飆漲壓力，有意推動和談，但目前仍無跡象顯示美伊雙方近日會舉行和平談判。川普已將德黑蘭同意重新開放荷莫茲海峽的期限延至 4 月 6 日，否則將摧毀其發電廠。伊朗則拒絕了川普提出的 15 項提案，並堅持要求戰爭賠償及其他川普不太可能接受的條件。

美股跌勢不止 科技巨頭臉綠 Meta、美光、字母重挫

美股上周五重挫，道瓊工業指數自2月高峰回落超過10%，追隨那斯達克綜合指數，陷入修正。隨著美伊戰爭邁入第五周，史坦普500指數恐怕不久也將步入其他美股指數的後塵。

道瓊工業指數大跌793點，跌幅1.7%，26日已陷入修正的那斯達克綜合指數則下跌2.1%，周線大跌3.2%，寫下去年4月以來最大單周跌幅。美光（Micron）和Meta分別大跌超過15%和11%，Alphabet和微軟也各跌近9%和7%。

史坦普500指數上周跌2.1%，連續五周收低，寫下近四年來最長周線連跌紀錄，3月以來已跌7.4%，邁向2022年以來最差單月表現。費城半導體指數大跌1.7%，倒是台積電（2330）ADR前一交易日重摔6.2%後，27日漲0.2%，周線跌0.8%。

美國記憶體晶片股上周市值蒸發近1,000億美元，因Google發表新演算法標榜能大幅壓縮AI模型，代表模型只需較少記憶體便能在電腦上執行。

美元本月將創2024年12月來最大漲幅

美元指數周一漲至100.32，本月漲2.8%，邁向 2024 年 12 月以來表現最強勁的單月，與此同時，逢低買進的資金正將金價從熊市邊緣拉回。摩根大通（JPMorgan）與品浩（Pimco）表示，金融市場低估了美國經濟放緩的風險。

日圓兌美元上周五貶破160關卡後，周一變動不大報160.42。但前摩根士丹利經濟學家任永力認為，如果伊朗戰爭愈演愈烈，建議放空美元兌日圓，因為戰況惡化觸動全球資產賣壓，日本投資人可能把資金匯回國，這可能扭轉日圓貶值走勢。

全球面臨停滯性通膨風險

全球油市遭遇兩大壓力，包括荷莫茲海峽運輸實質停擺、及烏克蘭加強攻擊俄羅斯出口港，致使國際油價居高不下，對各國企業、家庭及政府的傷害不斷加重，經濟學者與金融機構都高度擔憂，全球停滯性通膨風暴將臨。

伊朗持續攻擊中東能源基礎設施、實質封閉荷莫茲海峽，使波斯灣的石油、天然氣、肥料及鋁材無法運出，推升企業成本，更打擊消費需求，拖慢全球經濟成長，甚至有衰退之虞，同時通膨蠢動，使各國央行取消降息計畫，甚至可能升息。