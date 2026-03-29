中東戰爭將進入第五周 未來一周美股要觀察三大變數

到目前為止，美國經濟與企業基本面仍穩健，可望繼續支撐股市。（路透）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是中東局勢與油價：中東衝突短期內難解，留意荷莫茲海峽通行狀況與油價變化的衝擊。

二是川普關稅 ：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅，甚至需留意川普政府引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），來實施威力比上述法條更強的限制進口、封鎖、禁運等措施的可能性。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括3月經濟諮商局消費者信心、ISM指數、非農就業報告、Challenger 裁員人數；2月JOLTs職缺、零售銷售、進出口、貿易收支等。

富蘭克林投顧指出，美國與以色列 對伊朗的戰爭將邁入第五周，國際油價大漲，引發市場對通貨膨脹升溫與經濟成長停滯的憂慮。到目前為止，美國經濟與企業基本面仍穩健，可望繼續支撐股市。

富蘭克林投顧表示，在當前波動仍高的環境下，建議穩健與分散配置為宜。不過，歷史經驗仍顯示，地緣紛擾不會影響美股長期牛市表現，建議已進場者耐心續抱等待和平曙光，空手者可以採取分批加碼。