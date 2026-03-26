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美股現拋售潮 史坦普500創1月來最大跌幅

編譯季晶晶／綜合外電
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美股周四四大指數盡墨，道瓊工業指數和標普500指數的跌幅都超過1%，那斯達克指數暴跌逾2%，確認陷入修正區間。(路透)
美股周四四大指數盡墨，道瓊工業指數和標普500指數的跌幅都超過1%，那斯達克指數暴跌逾2%，確認陷入修正區間。(路透)

美股周四大幅下跌，道瓊工業指數和史坦普500指數的跌幅都超過1%，而那斯達克指數暴跌逾2%，確認陷入修正區間。市場對美國與伊朗可能達成停火協議的前景存疑，擔心美以聯軍對伊朗的戰爭升級，投資人紛紛尋求避險，導致油價飆升，並加劇通膨擔憂。  

道瓊工業指數下跌469.38點，跌幅1.01%，收於45,960.11點， 史坦普500指數下跌114.74點，跌幅1.74%，收於6,477.16點；那斯達克指數下跌521.74點，跌幅2.38%，收於21,408.08點。

那指和史坦普500指數創1月20日以來最大單日跌幅。

美國總統川普表示，伊朗必須與美國達成協議，否則將面臨持續打擊，同時警告稱控制伊朗石油是一個選項。一名伊朗高階官員告訴路透，美國提出的結束近四周衝突的提議是「單方面且不公平的」，但他強調外交努力尚未結束。

收盤後，川普表示應伊朗政府請求，將暫停對伊朗能源設施的襲擊10天，直至4月6日，受此消息影響，股指期貨跌幅略有收窄。他表示與德黑蘭的談判進展「非常順利」。

此前，由於缺乏任何明確的進展跡象，油價飆升，美國原油期貨收盤上漲4.6%，布蘭特原油期貨漲幅為5.7%。

受此影響，股市指數抹去了周三漲幅。當時投資人曾押注這場導致荷莫茲海峽石油運輸中斷的戰爭局勢將降級。

戰爭迷霧

Wells Fargo Investment Institute的全球股票策略師Doug Beath表示：「你看到這種來來回回的變化，節奏似乎正在加快。除此之外，我們也不知道川普究竟是在跟誰談判。他補充說，圍繞戰爭的不確定性正促使投資人拋售股票。矛盾的信號太多了，說到底，這就是『戰爭迷霧』——整體的不確定性正在主導市場走勢。」

科技股占比較高的那斯達克指數較10月29日創下的收盤歷史高點下跌10.7%，確認自該日起已進入修正區間。所謂修正是指從近期市場高點下跌10%以上。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz指出，自一個月前伊朗衝突爆發以來，股市在周五通常表現疲軟，他表示史坦普500指數可能跟隨那指確認陷入修正區間。

Tuz說，「在經歷三年的市場繁榮後，10%至20%的跌幅不應讓任何人感到意外。去年關稅提案推出時，我們就經歷過一次。不過，疲弱的技術指標可能會在局勢明朗之前，助長賣盤、打擊買盤意願。」

史坦普500指數11大類股中，多數下跌。能源股表現最佳，上漲1.6%。另一個上漲的類股是防禦型公用事業股，漲幅0.2%。

表現最差的是通信服務股，下跌3.5%，以及科技股，下跌2.7%。

META和ALPHABET重挫

在一波不斷擴大的訴訟浪潮中，陪審團前兩起審理裁定，Meta以及Alphabet旗下谷歌需對社群媒體傷害兒童的指控承擔責任，受此影響，通信服務股承壓下挫。Meta股價收跌近8%，Alphabet跌幅也超過3%。

在科技股中，晶片股是一大拖累。費城半導體指數在此前連續三個交易日上漲後，大跌4.8%。道瓊工業指數中跌幅居前的是AI晶片龍頭輝達（Nvidia），該股收跌逾4%。

周四公布的數據顯示，上周美國初請失業金人數小幅上升，這表明勞動市場保持穩定，也為聯準會在監測伊朗戰爭影響的同時維持利率不變提供了空間。

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