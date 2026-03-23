查克柏格也在瘋「養龍蝦」？ 傳打造個人AI代理 幫執行CEO工作

Meta首席執行長查克柏格。(美聯社)

Meta 首席執行長查克柏格正在打造一個「CEO AI代理工具」，以便協助他執行工作，而且他希望該公司的每個人最終都擁有自己的個人化AI助手。

根據路透引述華爾街日報周日報導，一位知情人士透露，查克柏格的「CEO AI代理工具」仍在開發中，這個AI代理工具將協助查克柏格更快速地獲取資訊，能夠為他檢索答案。此前，他必須透過層層主管才能獲得這些答案。

另一款名為「第二大腦（Second Brain）」的AI工具也在Meta內部逐漸受到重視，它是由Meta員工基於Claude開發的，可以為專案建立文件索引並查詢文件等。Claud是Anthropic開發的大型語言模型。

據路透暫時無法立即驗證這則報導，Meta也未立即回應置評請求。

華爾街日報報導指出，Meta員工已開始使用個人AI代理工具，如My Claw，這類工具可以查看使用他們的聊天記錄和工作檔案，並代表自己與同事或他們的個人AI代理工具進行溝通。

Meta一直在加快步調將AI整合到公司各部門，包括去年12月收購中國AI新創公司Manus，該公司宣稱自家的AI代理平台表現優於OpenAI的DeepResearch。

報導說，AI工具的使用在Meta內部迅速普及，部分原因是它已成為評估員工績效的一個項目。知悉情況的人士表示，Meta的內部討論版有來自員工的大量貼文，分享他們發現的AI新用途，以及他們如何使用AI建立新工具。