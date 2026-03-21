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耗資5千億美元 軟銀孫正義揮軍俄亥俄州 興建10GW超級AI資料中心園區

編譯劉忠勇／綜合外電
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軟銀集團執行長孫正義（左）和美國商務部長盧特尼克20日在俄亥俄州派克頓一同出席新資料中心動土儀式。（美聯社）
軟銀集團執行長孫正義（左）和美國商務部長盧特尼克20日在俄亥俄州派克頓一同出席新資料中心動土儀式。（美聯社）

軟銀集團（SoftBank）在俄亥俄州投入一項以資料中心為核心的建案，號稱是全美國規模最大營建計畫，執行長孫正義宣稱投資規模高達5,000億美元。

由孫正義和能源部長萊特陪同，商務部長盧特尼克周五在工地現場說：「我們將進行全美規模最大的營建工程。」

這項計畫規模之大，連科技巨人都相形見絀。這座資料中心園區容量達 10 GW（百萬瓩），若非全球最大，也是數一數二。

軟銀計劃在美國能源部原有的鈾濃縮廠舊址興建這座 AI 運算園區，並將投入價值約 330 億美元的天然氣發電。

軟銀預計資料中心計畫的第一階段將包含約800千瓩（MW）的電力規模，耗資 300 億至 400 億美元，並於 2028年初完工。

14個月前，孫正義才和OpenAI執行長奧特曼和甲骨文（Oracle）創辦人艾里森承諾投入 5,000 億美元興建資料中心和 AI 基礎設施，這也是所謂「星際之門」（Stargate）投資案的一環。後來，OpenAI再加以擴充，納入原合資公司架構外所達成的資料中心交易。

俄亥俄州的計畫展現軟銀進一步加碼的雄心。孫正義說：「不是分散各處、耗時多年，而是在單一園區內實現 5,000 億美元的規模。」（軟銀目前也持續參與美國多處打著「星際之門」招牌的建設。）

在俄亥俄州建案的天然氣部分，軟銀支持的 SB Energy 共同執行長霍斯菲爾德（Rich Hossfeld）表示，渦輪機已完成採購，首批預定一年內交貨，其餘則將在 2029 年底前陸續上線。這些總發電量達9.2GW的渦輪機，將在當地多點布建。SB Energy計劃為資料中心額外提供 80 MW的容量。

俄亥俄州截至 2024 年的總發電量僅30GW，這個10 GW 的建案勢必是一個艱鉅的工程。比方說，佛羅里達州一座3.75 GW、在全美規模算是數一數二的天然氣發電廠，費時多年才完成建設並分階段上線。

俄亥俄州資料中心的客戶名單尚未公布，但 SB Energy 表示，客戶已在洽談中，未來將參與採購安置於設施內的晶片和設備。

這座原本是鈾濃縮廠的工業園區占地遼闊，宛如一座城市，位於哥倫布市以南113 公里處，橫跨俄亥俄州派克頓（Piketon）占地 3,700 英畝的區域，已設有高壓輸電線路，可供新基礎設施接入使用。

奧特曼 能源部

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