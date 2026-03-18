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鮑爾：將留任至翻修調查落幕

編譯劉忠勇／綜合外電
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鮑爾在記者會上說：「如果我們沒看到（通膨降溫）進展，就不會降息。」(美聯社)
鮑爾在記者會上說：「如果我們沒看到（通膨降溫）進展，就不會降息。」(美聯社)

聯準會（Fed）周三維持利率不變，儘管伊朗戰爭推升能源價格打擊多年來對抗通膨的努力，仍保留今年降息一次的空間。

但Fed 主席鮑爾非但未暗示不久會降息，反而強調，若要恢復降息，官員必須看到通膨降溫有所進展，尤其是因關稅推升的貨物通膨。鮑爾在記者會上說：「如果我們沒看到進展，就不會降息。」

隨決策一同公布的經濟預測中，官員將今年通膨展望從 2.4% 上修至 2.7%，尤其核心通膨（扣除波動較大的食物和能源）也將升至 2.7%。

鮑爾形容Fed目前的政策立場，已相當接近既不刺激也不放緩經濟成長的「中性利率」水準；除非經濟轉弱，否則很難有理由調降利率。

鮑爾開始記者會時，美國 10 年期公債殖利率持續攀升，最終收在 4.256%，較周二上漲了 0.055 個百分點。股市應聲下跌，標普 500 指數跌幅達 1.4%，下跌 91 點。

鮑爾也明確表達自己未來的動向，倒是出乎Fed觀察家意料之 外。他告訴記者，在司法部針對一項建築翻修計畫的調查「真正完全結案」之前，他「無意」辭去聯準會理事一職。

他還表示，若他的繼任者在他今年 5 月主席任期屆滿前仍未獲得參院核可，他將以代理主席的身分繼續留任。聯準會過去也曾授予理事此項臨時職稱，以便在主席職位懸缺時領導該機構。鮑爾的理事任期將持續到 2028 年 1 月。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）以 11 比 1 的投票結果，將聯邦基金基準利率維持在 3.5% 至 3.75% 的區間。理事米倫仍然投下反對票，主張應降息 1 碼。

決策官員在會後聲明中強調，由於中東衝突，經濟面臨不確定性；鮑爾隨後的記者會也表達相同看法。他說：「目前要判斷對經濟可能影響的範圍和持續時間，還為時過早。我真正想強調的是，沒有人能預知結果。」

在最新公布的每季預測中，19位與會官員中有 12人預料今年至少降息一次，人數和去年 12 月相同，有幾位官員下修降息次數。其中一位與會者甚至預測明年將會升息。鮑爾對這些預測不以為意，並表示他慣用的免責聲明，也就是對這些數據「僅供參考，不必盡信」。

對於是否該對任何供給面衝擊「採取忽略態度」，鮑爾表示這問題「不應等閒視之」，他這番保留態度，反映在經歷了五年高於目標值的通膨後，很難再理所當然認為大眾會對「通膨將回落至較低水準」保有信心。

前Fed經濟學家英格力許（William English）說：「他們所處的境況相當糟糕。好不容易熬過了去年的通膨衝擊，今年卻又迎來另一個，這確實有點殘酷。」

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