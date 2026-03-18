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Fed 決策／鮑爾說評估伊朗戰爭影響為時過早 五要點一次看

Fed 決策／鮑爾說評估伊朗戰爭影響為時過早 五要點一次看

編譯劉忠勇／綜合外電
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聯準會（Fed）本次聲明提到中東局勢發展對美國經濟影響的不確定性。(路透)
聯準會（Fed）本次聲明提到中東局勢發展對美國經濟影響的不確定性。(路透)

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三一如市場預期按兵不動，以下為決策結果與Fed主席鮑爾記者會的重點摘要：

1. Fed仍預期今年將降息一次

聯準會官員維持利率不變，且仍預期今年將降息一次。理事米倫投下反對票，主張應降息 1 碼（0.25 個百分點）。

2. 官員調高經濟和通膨預測

官員調高對今年的經濟成長和通膨預測。

3. 鮑爾表明打算留任至調查結束後

鮑爾表示，他計劃留任至司法部調查結束後：「在調查清清楚楚、徹徹底底結案前，我沒有離開理事會的打算。」

4. 鮑爾說評估伊朗戰爭影響為時過早

談到伊朗戰爭的影響，鮑爾說：「現在要評估對經濟潛在影響的範圍與持續時間，還為時過早。」

5. 能源價格上漲將推升通膨

鮑爾指出，能源價格上漲將推升整體通膨。美國股、債市應聲下跌，美國公債殖利率走升。

聯準會3月18日聲明全文如下：

現有指標顯示，經濟活動以紮實步調擴張。就業成長維持低檔，失業率近幾個月來幾無變化。通膨仍然略高。

委員會尋求實現充分就業和2%的較長期通膨目標。經濟前景的不確定性仍然高。中東局勢發展對美國經濟的影響並不確定。委員會關注雙重政策使命兩方面的風險。

為支持其目標，委員會決定將聯邦資金利率目標區間保持於3.5%-3.75%。在考慮對聯邦資金利率目標區間的進一步調整的程度和時機時，委員會將仔細評估新公布的數據、不斷變化的前景和風險平衡。委員會堅決致力於支持充分就業，並使通膨回到2%的目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將繼續關注新公布的訊息對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙委員會目標實現的風險，委員會將準備酌情調整貨幣政策立場。委員會的評估將把廣泛的資訊納入考量，包括勞動力市場狀況、通膨壓力與通膨預期等方面的指標，以及金融與國際形勢的發展。

投票贊成聯準會貨幣政策決議的FOMC委員包括：主席鮑爾、副主席威廉斯、金融監管副主席巴爾、（理事）鮑蔓、（理事）庫克、（克里夫蘭聯準銀總裁）哈瑪克、（副主席）傑佛森、（明尼亞波利聯準銀總裁）卡斯哈里，（達拉斯聯準銀總裁）洛根、（費城聯準銀總裁）鮑森，以及（理事）沃勒。投票反對的有（理事）米倫，他們主張在本次會議上將聯邦資金利率目標區間調降0.25個百分點。

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聯準會 司法部 鮑爾

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