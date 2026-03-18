我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約滿街狗糞民怨激升 執法卻很無力

金融時報訪調經濟學者：油價上漲 將使Fed先停止降息

OpenAI與亞馬遜500億美元交易踩紅線？微軟考慮開告 為了這一點

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
微軟與OpenAI之間的嫌隙似有加深跡象。（路透）
微軟與OpenAI之間的嫌隙似有加深跡象。（路透）

微軟正在評估是否對亞馬遜OpenAI所達成的規模500億美元交易採取法律行動，原因是這項交易可能違反微軟與OpenAI之間的獨家雲端合作協議。若微軟真的發動訴訟，將引發科技巨頭之間的衝突。

英國金融時報報導，爭議的核心在於，亞馬遜旗下雲端服務AWS是否能提供OpenAI的新商業產品「Frontier」，卻同時不違反微軟與OpenAI長期協議的。該協議規定，所有對OpenAI模型的存取，必須透過微軟Azure雲端平台進行。

這份協議的安排，對微軟極為有利，因為OpenAI的產品正幫助推動Azure營收創下歷史新高。

亞馬遜與OpenAI表示，他們正在打造一套可繞過與微軟合約限制的系統。然而，知情人士指出，微軟高層對此說法提出質疑，認為這種做法在技術上不可行，且即使未必違反合約條文，也違背協議精神。

在Frontier推出前，各方仍持續協商，希望在不訴諸法律的情況下解決爭端。

一位熟悉微軟立場的人士表示：「我們非常清楚合約內容。如果他們違約，我們就會提告。」

這項法律威脅也凸顯微軟與OpenAI之間更廣泛的裂痕。隨著OpenAI試圖鬆綁早期合約限制，並拓展多元雲端合作，其最大金主微軟也日益將OpenAI視為自家在企業AI服務領域的競爭對手。

根據知情人士，OpenAI認為與亞馬遜的合作計畫，與現有的微軟協議並不衝突。

這位人士補充說，微軟在面臨美國、英國與歐盟對Azure涉嫌反競爭授權行為的監管調查之際，不太可能真的發動訴訟，以避免引來更多審查。

OpenAI最快可能於今年啟動首次公開發行股票（IPO）計畫，但若與微軟的爭議進入法院，可能會受到影響。儘管OpenAI上月剛完成1,100億美元融資，但仍需要籌措更多資金，以支應訓練與運作大型語言模型所需的龐大運算資源。

世報陪您半世紀

歐盟 亞馬遜 OpenAI

上一則

台記憶體廠再迎利多？三星工會93%壓倒性贊成罷工 5月恐上演停產18天

延伸閱讀

黃仁勳GTC演講五重點：Nvidia未來一年晶片訂單上看1兆美元

黃仁勳GTC演講五重點：Nvidia未來一年晶片訂單上看1兆美元
Nvidia下周GTC大會 傳將發表推論專用LPU 搭配SRAM

Nvidia下周GTC大會 傳將發表推論專用LPU 搭配SRAM
OpenClaw「養龍蝦」熱潮 抖音、小紅書警示防詐

OpenClaw「養龍蝦」熱潮 抖音、小紅書警示防詐
AI需求大爆發 甲骨文營收增22%上修2027財測

AI需求大爆發 甲骨文營收增22%上修2027財測

熱門新聞

伊朗透過水雷這種平淡無奇的武器，要脅全球經濟。歐新社

「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器

2026-03-13 12:05
「股神」巴菲特。（路透）

市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱

2026-03-14 07:20
根據美國財政部的官方資料，目前美國國家債務近39兆美元。 路透

經濟學家：加上福利支出 美國真實負債恐接近100兆美元

2026-03-14 10:36
日圓兌美元匯率13日盤中貶至2024年7月來最低，跌向160日圓價位。（路透）

伊朗戰事升溫 美元續揚 日圓貶至2024年7月來最低

2026-03-13 02:30
歷史經驗顯示，油價震撼能帶來絕佳的股市買進機會。路透

歷史鐵證：油價震撼竟是「暴利入場券」美股一年後更高

2026-03-16 11:59
巴拿馬政府日前接管長和集團在巴拿馬2個港口的特許經營權，並交由馬士基旗下的APM碼頭公司、地中海航運旗下的碼頭投資公司暫時營運。（新華社資料照）

巴拿馬接管長和2港口 中遠海運暫停巴爾博亞港業務

2026-03-10 23:18

超人氣

更多 >
42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將
夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀
國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持
法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人
華女旅館內經營賣淫活動 同夥竟是80多歲前警察

華女旅館內經營賣淫活動 同夥竟是80多歲前警察