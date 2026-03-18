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無人機黑馬Swarmer上市首日狂飆520% 市場為何瘋搶？

內唐亞胡生死成謎？驚現6指疑AI造假 澄清影片愈描愈黑

無人機黑馬Swarmer上市首日狂飆520% 市場為何瘋搶？

編譯季晶晶／即時報導
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無人機軟體公司Swarmer周二在美股掛牌首日暴漲520%至31美元。圖為Swarmer的AI無人機2024年6月27日於烏克蘭基輔地區飛行。（路透）
無人機軟體公司Swarmer周二在美股掛牌首日暴漲520%至31美元。圖為Swarmer的AI無人機2024年6月27日於烏克蘭基輔地區飛行。（路透）

無人機軟體公司Swarmer周二在美股掛牌首日暴漲，盤中一度狂飆700%，收盤仍大漲520%至31美元，創下近一年來美國新股最佳首日表現，僅次於去年媒體公司Newsmax轟動上市行情。

Swarmer股價劇烈波動，多次觸發熔斷機制，包括開盤後不到一分鐘即因震盪停牌，當時股價一度下跌逾10%，隨後快速翻揚。

該公司以每股5美元發行300萬股，募資約1500萬美元，當時估值僅約6000萬美元；經過首日交易後，市值迅速膨脹至逾3.8億美元。

Swarmer並不是硬體製造商，而是一家專注於軟體開發的公司，其技術可讓無人機如鳥群般大規模協同運作，自2024年4月以來已在烏克蘭戰場執行逾10萬次任務，具備實戰驗證。

儘管技術前景備受看好，但該公司的財務狀況仍處於早期階段。文件顯示，截至2025年12月31日止的年度，公司營收僅為30萬9920美元，較前一年下滑約6%。同時，虧損狀況亦持續擴大，全年淨損約850萬美元，顯示仍處於燒錢階段。

Swarmer首日強勢表現，反映投資人押注國防支出擴張，以及低成本、自主化作戰系統的發展趨勢。在地緣政治緊張升溫下，2026年美國國防類股延續去年的強勢格局。

華爾街日報同日報導，美國國防部正推動量產「低成本無人作戰攻擊系統」（LUCAS）自殺式無人機。該系統由SpektreWorks開發，源自逆向工程伊朗Shahed無人機，單價約5.5萬美元、射程逾400海里，目標是取代高成本巡弋飛彈。

政策動向進一步印證低成本、可消耗型武器成為主流，帶動產業評價上修；無人機製造商AeroVironment股價一度上漲5.1%，也強化市場對Swarmer這類AI無人機軟體公司的成長預期。

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