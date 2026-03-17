我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／委內瑞拉首闖決賽就奪冠 3：2擊敗美國隊

經典賽／8局下美國哈波追平兩分砲 委內瑞拉2：2美國

黃仁勳談龍蝦大讚「絕對是下一個ChatGPT」 舉例人人都能設計廚房

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達執行長黃仁勳形容AI助理程式OpenClaw會是「下一個ChatGPT」。(路透)
輝達執行長黃仁勳形容AI助理程式OpenClaw會是「下一個ChatGPT」。(路透)

俗稱「龍蝦」的AI助理程式OpenClaw近來爆紅，對此，輝達(Nvidia)執行長黃仁勳形容它會是「下一個ChatGPT」，會讓人們與AI的互動邁進一大步，而且會帶動個人的專業能力大幅提升。

黃仁勳在加州GTC大會現場財經媒體CNBC訪問時表示，OpenClaw「現在是人類歷史上最大、最受歡迎、最成功的開源專案。」「這絕對是下一個ChatGPT。」

OpenClaw是開源的自主AI代理平台，超越傳統聊天機器人的功能。這些代理不只是回答問題，而是能完成任務、做出決策，並在用戶提供最少指令的情況下採取行動。

輝達已迅速利用OpenClaw的熱度發展生態系統，周一宣布推出NemoClaw，這是企業級版本的OpenClaw，將輝達的軟體堆疊與工具整合在平台上，目標是讓這些強大的AI代理具備安全性、可擴展性，並適用於現實世界的應用。

黃仁勳形容這項技術是一個基礎性的轉變，能大幅擴展個人使用AI的能力，「只要一行程式碼，你就可以為自己創建一個代理。之後，只要告訴代理你想做什麼，它就能去完成」。

黃仁勳拿現實生活中的例子來闡釋這個概念。他說，以設計廚房為例，透過簡短的提示，OpenClaw代理可以研究圖片、學習設計工具、反覆推敲想法，並自主改進結果，「它會去學習如何設計廚房，回來時帶著設計方案，並反思改進」。

他說，這將帶來個人專業能力的成長，「每位木匠現在都可以成為建築師，每位水電工都可以成為建築師。我們將提升每個人的能力」。

當然，像OpenClaw這樣自主AI代理的快速崛起，也引發了安全、隱私與控制方面的關注——尤其是當這些系統具備獨立行動能力時。

這正是輝達產品發揮作用的地方。輝達透過NemoClaw建立防護措施，包括隱私保護、監管工具以及企業級安全性，確保這些代理能安全地大規模部署。

世報陪您半世紀

輝達 黃仁勳

上一則

Nvidia搶中國AI市場 黃仁勳：H200重啟生產、Groq新晶片登場

下一則

Lululemon預測今年獲利再下滑 新CEO仍難產

延伸閱讀

黃仁勳GTC壓軸來賓 冰雪奇緣「雪寶」超萌登場 大秀機器人技術

黃仁勳GTC壓軸來賓 冰雪奇緣「雪寶」超萌登場 大秀機器人技術
OpenClaw爆紅 中國國安部發布「龍蝦」安全養殖手冊

OpenClaw爆紅 中國國安部發布「龍蝦」安全養殖手冊
黃仁勳GTC演講五重點：Nvidia未來一年晶片訂單上看1兆美元

黃仁勳GTC演講五重點：Nvidia未來一年晶片訂單上看1兆美元
黃仁勳公布NVIDIA Groq 3推論晶片 下一代CPU代號Rosa

黃仁勳公布NVIDIA Groq 3推論晶片 下一代CPU代號Rosa

熱門新聞

伊朗透過水雷這種平淡無奇的武器，要脅全球經濟。歐新社

「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器

2026-03-13 12:05
「股神」巴菲特。（路透）

市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱

2026-03-14 07:20
根據美國財政部的官方資料，目前美國國家債務近39兆美元。 路透

經濟學家：加上福利支出 美國真實負債恐接近100兆美元

2026-03-14 10:36
日圓兌美元匯率13日盤中貶至2024年7月來最低，跌向160日圓價位。（路透）

伊朗戰事升溫 美元續揚 日圓貶至2024年7月來最低

2026-03-13 02:30
歷史經驗顯示，油價震撼能帶來絕佳的股市買進機會。路透

歷史鐵證：油價震撼竟是「暴利入場券」美股一年後更高

2026-03-16 11:59
巴拿馬政府日前接管長和集團在巴拿馬2個港口的特許經營權，並交由馬士基旗下的APM碼頭公司、地中海航運旗下的碼頭投資公司暫時營運。（新華社資料照）

巴拿馬接管長和2港口 中遠海運暫停巴爾博亞港業務

2026-03-10 23:18

超人氣

更多 >
長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了
42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將
夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀
國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持
法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人