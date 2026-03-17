黃仁勳談龍蝦大讚「絕對是下一個ChatGPT」 舉例人人都能設計廚房

輝達執行長黃仁勳形容AI助理程式OpenClaw會是「下一個ChatGPT」。(路透)

俗稱「龍蝦」的AI助理程式OpenClaw近來爆紅，對此，輝達 (Nvidia)執行長黃仁勳 形容它會是「下一個ChatGPT」，會讓人們與AI的互動邁進一大步，而且會帶動個人的專業能力大幅提升。

黃仁勳在加州GTC大會現場財經媒體CNBC訪問時表示，OpenClaw「現在是人類歷史上最大、最受歡迎、最成功的開源專案。」「這絕對是下一個ChatGPT。」

OpenClaw是開源的自主AI代理平台，超越傳統聊天機器人的功能。這些代理不只是回答問題，而是能完成任務、做出決策，並在用戶提供最少指令的情況下採取行動。

輝達已迅速利用OpenClaw的熱度發展生態系統，周一宣布推出NemoClaw，這是企業級版本的OpenClaw，將輝達的軟體堆疊與工具整合在平台上，目標是讓這些強大的AI代理具備安全性、可擴展性，並適用於現實世界的應用。

黃仁勳形容這項技術是一個基礎性的轉變，能大幅擴展個人使用AI的能力，「只要一行程式碼，你就可以為自己創建一個代理。之後，只要告訴代理你想做什麼，它就能去完成」。

黃仁勳拿現實生活中的例子來闡釋這個概念。他說，以設計廚房為例，透過簡短的提示，OpenClaw代理可以研究圖片、學習設計工具、反覆推敲想法，並自主改進結果，「它會去學習如何設計廚房，回來時帶著設計方案，並反思改進」。

他說，這將帶來個人專業能力的成長，「每位木匠現在都可以成為建築師，每位水電工都可以成為建築師。我們將提升每個人的能力」。

當然，像OpenClaw這樣自主AI代理的快速崛起，也引發了安全、隱私與控制方面的關注——尤其是當這些系統具備獨立行動能力時。

這正是輝達產品發揮作用的地方。輝達透過NemoClaw建立防護措施，包括隱私保護、監管工具以及企業級安全性，確保這些代理能安全地大規模部署。