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史坦普500連二紅 航空旅遊股大反彈 美光財報前勁揚

編譯葉亭均／綜合外電
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紐約市消防局（FDNY）風笛與鼓樂隊成員在紐約市的紐約證券交易所（NYSE）交易大廳表演。（路透）
紐約市消防局（FDNY）風笛與鼓樂隊成員在紐約市的紐約證券交易所（NYSE）交易大廳表演。（路透）

美國股市周二（17日）連續第二日收漲，投資人逢低買入，凸顯儘管伊朗戰爭情勢升溫，但市場仍抱有信心，航空及其他旅遊類股上漲。

道瓊工業指數17日收盤上漲46.85點，漲幅0.1%，收46,993.26點；史坦普500指數上漲16.71點，漲幅0.25%，收6,716.09點；那斯達克指數上漲105.35點，漲幅0.47%，收22,479.53點。

費城半導體指數上漲40.58點，漲幅0.52%，報7,836.83點。

史坦普500指數中多數成份股上漲，11個類股中有八個上漲，其中能源類股領漲，上漲1.02%，其次是非必須消費品類股 ，上漲1%。

Forex.com分析師Fawad Razaqzada表示，愈來愈多跡象顯示，市場正試圖略過當前的緊張局勢。不過，市場並未掉以輕心，如果衝突持續拖延，則存在再次對股市造成更明顯壓力的風險。

Louis Navellier表示，股市在高油價環境下依然上漲，反映出投資人對股票的強勁需求以及對穩健獲利和經濟成長的預期。

近期受美以對伊朗的打擊及能源價格飆升影響而下跌的航空與旅遊類股回升。一些航空業者高層主管表示，由於旅客爭相在燃油成本可能上漲之前鎖定票價，預訂量強勁。達美航空急升逾6%，美國航空上漲3.5%，此前兩家公司均上調本季度營收預測。聯合航空上漲3.2%。郵輪業者Norwegian Cruise Line Holdings上漲逾2%，線上旅遊公司之Expedia Group急升逾4%。

史坦普500金融類股反彈0.5%，從上周因私募信貸質量擔憂引發的急跌中恢復。資產管理公司黑石集團上漲4.6%，阿波羅全球管理上漲5.3%，KKR漲3.3%。

美光科技走高4.5%，該公司將於周三盤後公布備受期待的業績。

受戰爭帶來的強勁需求提振，埃克森美孚上漲1%。由於荷莫茲海峽航線關閉可能導致供應持續受擾，原油價格一直維持在每桶100美元附近。在聯準會權衡通膨疑慮與就業市場趨弱跡象之際，高油價相關風險將成為焦點。

聯準會預定在周三決策維持利率不變。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙編的數據，利率期貨市場預期年底前將降息25個基點，而戰前的預期約為兩次。

Baird Private資產管理公司投資策略師 Ross Mayfield表示：「如果聯準會將這次油價衝擊視為將刺激通膨，並決定以更鷹派的貨幣政策回應，那就可能會出問題。」

「最理想的情況是，明天能得到一些確認，顯示聯準會正在密切關注局勢，但基本上仍堅持以往的做法，即試圖暫時忽略重大的油價衝擊。」

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