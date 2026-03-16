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Uber結盟Nvidia打造自駕車隊 明年率先在美2城市上路

編譯葉亭均／綜合外電
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Uber與輝達16日表示，雙方將合作在Uber平台上部署一支由輝達自駕軟體驅動的自駕車隊​，計劃2027年先在洛杉磯與舊金山上路。(美聯社)
Uber與輝達16日表示，雙方將合作在Uber平台上部署一支由輝達自駕軟體驅動的自駕車隊​，計劃2027年先在洛杉磯與舊金山上路。(美聯社)

叫車業者Uber與輝達（Nvidia） 周一表示，雙方將合作在Uber平台上部署一支由輝達自駕軟體驅動的自駕車隊，計劃2027年先在洛杉磯舊金山上路，並在2028年前擴展至全球28座城市。

隨著企業競相將自動駕駛叫車服務商業化營運，自駕計程車正快速進入更多城市。不過，Alphabet旗下的Waymo目前仍是產業領導者，而特斯拉憑藉龐大的製造規模與財務資源，可能改變競爭版圖。

Uber與輝達表示，相關車輛將採用DRIVE Hyperion自動駕駛平台，並搭載Alpamayo推論AI模型，用來處理複雜的道路情況。

這項服務推出前，會先從資料蒐集的車輛展開，訓練系統適應各城市的駕駛環境，之後進入有人員監督的營運階段，最終實現完全無人駕駛的Level 4自駕操作。

兩家公司計劃將服務擴展至北美、歐洲、澳洲與亞洲，做為推動自駕車叫車服務商業化的一部分。

Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）表示，與輝達的合作，是要支持Uber平台上多元的自駕車生系，因為愈來愈多開發商與汽車製造商正推出自駕計程車服務。

與輝達的合作也是Uber策略的一環，即透過與自駕產業建立合作關係，而非自行開發整套技術。Uber先前已與電動車製造商Lucid以及自駕新創公司Nuro合作，計劃在Uber平台上部署以Lucid車輛打造、並搭載Nuro自駕軟體的自駕計程車。

隨著企業擴大自駕車隊規模，自駕計程車領域競爭日益激烈。Waymo目前營運最成熟的商用機器人計程車服務，已在包括鳳凰城、舊金山與洛杉磯等城市提供完全無人駕駛的載客服務，並持續擴大車隊。另一方面，特斯拉也已宣布推出自駕計程車服務。

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