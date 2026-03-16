黃仁勳GTC演講五重點：Nvidia未來一年晶片訂單上看1兆美元

輝達執行長黃仁勳16日在加州聖荷西舉行的人工智慧主題大會上發表演說。(美聯社)

輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 16日在加州聖荷西舉行的年度開發者大會GTC上，揭示了公司對於AI下一階段的布局：從支援OpenClaw等AI代理生態的企業工具，到因應新階段需求的推論晶片戰略。這家全球市值最高的晶片公司正試圖在鞏固AI霸主地位的同時，開闢新市場。

身著招牌黑色皮衣的黃仁勳在兩小時主題演講中，向滿場觀眾描繪AI產業的下一個階段。他表示：「AI已能完成真正具有生產力的工作，因此推論的轉折點已經到來。」輝達預測，未來一年內公司可能面臨高達1兆美元的晶片訂單積壓，這一數字是他一年前預測的兩倍。

近三年來，輝達晶片幾乎成為AI革命的核心。黃仁勳曾將其形容為AI的「瑞士刀」，既可用於訓練模型，也可執行應用。憑藉這一優勢，輝達年營收已從2022年的270億美元暴增至去年的2160億美元，市值一度突破5兆美元。

然而AI市場的需求正在快速轉變。過去AI公司主要依賴輝達晶片訓練大型語言模型，如今焦點逐漸轉向「推論」，也就是讓AI在實際應用中生成內容、回答問題或執行任務。推論市場更重視運算速度與成本效率，這也讓輝達面臨新的競爭壓力。

Google自行研發的張量處理器（Tensor Processing Units，TPU）以及新創公司Cerebras等競爭者，在推論晶片領域已展現優勢，並吸引OpenAI與Meta 等部分輝達客戶轉向其他方案。

為回應這一挑戰，輝達宣布與推論晶片公司Groq達成大約200億美元的授權合作，將其技術整合進輝達平台。新產品架構將結合輝達擅長處理AI請求的晶片，以及Groq專門設計用於高速推論的晶片元件，目標是讓推論變得更快、更便宜。

Wedbush證券分析師Dan Ives評論表示，「輝達不會將任何市占率拱手讓給Google或Meta」，並預測其市值將在未來一年內突破6兆美元。

除了硬體布局，輝達也試圖搶占新興的「AI代理」市場。該公司宣布推出Nvidia Agent Toolkit，協助企業導入能自主管理郵件、檔案與行事曆等的AI代理。這類工具被稱為「claws」，能在缺乏持續人類監督的情況下長時間運作並完成複雜任務。

AI代理熱潮源自開源專案OpenClaw。該專案最初來自奧地利開發者Peter Steinberger在2025年末推出的自架AI助手Clawdbot，後來因商標爭議更名為OpenClaw。它迅速在開發者社群爆紅，被稱為矽谷的「龍蝦熱」，數月內就成為史上採用速度最快的開源專案之一。

然而AI代理的快速擴散也引發安全疑慮。輝達試圖將這些疑慮轉化為商機，在其企業代理平台中加入名為OpenShell的安全層，用於建立網路與隱私的安全護欄。Adobe、Salesforce、SAP與西門子（Siemens）等大型軟體公司已表示，將基於該平台開發企業級AI代理。

黃仁勳在發表會上形容這股變化是計算平台的一次重大轉折。他表示：「Mac和Windows是個人電腦的作業系統，而OpenClaw將成為個人AI的作業系統」，AI代理的崛起象徵著軟體產業新一輪復興的開始。

以下為演講內容的五大重點：

一、推論轉折點已到來

黃仁勳表示，AI已能完成具生產力的工作，產業正從模型訓練轉向推論應用，也就是讓AI在實際應用中生成內容、回答問題或執行任務。

二、未來一年訂單上看1兆美元

他預測未來一年內輝達可能面臨高達1兆美元的晶片訂單積壓，此一數字是他一年前預測的兩倍。

三、聯手Groq強化推論晶片

輝達宣布與推論晶片公司Groq達成約200億美元技術授權合作，以提升AI推論速度並降低成本。

四、推出企業AI代理工具

輝達發布Nvidia Agent Toolkit，讓企業建立能自動處理郵件、檔案與行事曆等任務的AI代理，並加入名為OpenShell的安全層，以建立網路與隱私安全護欄。

五、OpenClaw被視為「個人AI的作業系統」

黃仁勳指出，「Mac和Windows是個人電腦的作業系統，OpenClaw是個人AI的作業系統」，AI代理的崛起象徵軟體產業新一輪復興的開始。