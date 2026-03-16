史坦普500勁揚1% Nvidia領AI股上漲 油價回落緩解疑慮

紐約證交所交易員。（路透）

美股四大指數周一（16日）收高，受油價回跌、AI相關股票上漲帶動，史坦普500指數創2月來最佳單日表現。

有關荷莫茲海峽關閉對全球供應鏈影響的擔憂減輕，同時輝達GTC大會開幕。

道瓊工業指數16日收盤上漲387.94點，漲幅0.83%，收46,946.41點；史坦普500指數上漲67.19點，漲幅1.01%，收6,699.38點，中止連四跌，並創下逾一個月來最大單日漲幅；那斯達克指數上漲268.82點，漲幅1.22%，收22,374.18點。

費城半導體指數大漲149.61點，漲幅1.96%，報7,796.24點。

史坦普500指數的11個類股全部上漲，其中資訊科技類股領漲，上漲1.39%，其次是非必需消費品類股，上漲1.34%。

被稱為華爾街恐慌指數的CBOE市場波動率指數（VIX）下跌3.5點，報23.7點；對利率敏感的小型股指數羅素2000指數則上漲0.94%。

科技股帶動美股反彈。輝達（Nvidia）收漲1.6%，執行長黃仁勳 在輝達GTC年度開發者大會上發表新晶片。輝達預期，其先進AI晶片至2027年的潛在商機將達至少1兆美元。此外，使用輝達晶片製造AI伺服器的鴻海在周一提出強勁的季度營收預測。

Meta大漲2.3%，此前路透報導，這家社群媒體平台計劃裁員至少20%，以抵銷高昂的AI基礎設施投資，並為AI輔助員工帶來的更高效率做準備。

特斯拉上漲1.1%，此前執行長馬斯克表示，該公司用於製造AI晶片的Terafab項目將在七天內啟動。

美光跳漲3.7%，該公司宣布計劃在台灣興建第二座製造廠。

雲端服務提供商Nebius Group一度飆升17%，Meta將在未來五年內支付最多270億美元，以使用Nebius的AI基礎設施。

中東局勢方面，美國表示對部分伊朗、印度和中國船隻通過荷莫茲海峽「沒有意見」後，原油價格小幅回落，這也讓市場鬆了口氣。美國財政部長貝森特周一告訴CNBC，美國正允許伊朗繼續通過荷莫茲海峽運輸石油。

U.S. Bank財富管理公司首席股票策略師Terry Sandven表示：「有消息說，伊朗油輪正在或即將通過荷莫茲海峽，這對全球經濟穩定是利多消息。」「但整體而言，前路仍充滿曲折……目前尚無法預見衝突何時結束。」

摩根士丹利旗下E*Trade的Chris Larkin表示：「如果中東局勢沒有明顯惡化，市場可能會得到一些緩解，但如果沒有更明確的跡象表明油價將出現降溫跡象，那麼股市的任何反彈都可能只是曇花一現。」

能源價格上漲很可能成為本周全球央行會議的焦點議題。

市場普遍預期，聯準會將在周三為期兩天的會議結束後維持利率不變。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙編的數據，交易員已將至少25個基點的降息預期延遲至10月之後，此前他們曾預期7月就會降息。

Edward Jones高級經濟學家James McCann在報告中表示：「有幾個理由讓我們對本次會議發出的任何訊號持保留態度。首先，油價朝任何方向波動都可能迅速改變聯準會的思路；其次，由於這將是主席鮑爾任期內的最後幾次會議之一，市場對其講話的解讀可能略微打折。」

儘管過去三周持續下跌，但受惠於遭重創的科技股反彈以及美國作為石油淨出口國的優勢，美股表現優於全球其他市場。不過，史坦普500指數今年迄今仍下跌約2%。

美國2月工業生產增長0.2%，預期為增加0.1%。

受油價下跌提振，旅遊股達美航空和挪威郵輪分別上漲3.5%和5.1%。

隨著比特幣上漲約3%，加密貨幣股Strategy上漲5.6%。隨著比特幣在伊朗戰爭中持續跑贏，Circle Internet

Group、Coinbase Global等相關股票上漲。