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黃仁勳公布NVIDIA Groq 3推論晶片 下一代CPU代號Rosa

中央社／聖荷西16日專電
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輝達執行長黃仁勳在GTC大會公布新推論晶片NVIDIA Groq 3 LPU。（中央社）
輝達執行長黃仁勳在GTC大會公布新推論晶片NVIDIA Groq 3 LPU。（中央社）

輝達執行長黃仁勳今天在GTC大會揭曉整合Groq語言處理單元技術的新晶片NVIDIA Groq 3 LPU，他還說，次世代GPU架構Feynman，將整合下一代名為Rosa的CPU以及新一代LPU，共建更強大平台系統。

人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳身穿招牌黑皮衣亮相GTC大會，高喊「歡迎來到GTC」。

他提到最近常用的「五層蛋糕」概念形容AI完整的技術堆疊，表示從底層能源、晶片、基礎設施、平台和模型，到最終最重要、能讓AI產業起飛的是所有應用程式。

黃仁勳指出，2023年由新創公司OpenAI開啟的生成式AI時代，2024進入推理AI時代、2025由Anthropic的AI程式開發工具Claude Code推動代理（agentic）能力。

上述3個階段合力引爆了推論需求爆發，「推論的轉折點已經到來」。

黃仁勳詳細闡述AI超級電腦Vera Rubin，並宣告家族新成員NVIDIA Groq 3 LPU的加入，意味從原本的6款晶片，增加到7款晶片。

他還說，這款推論晶片將由韓國三星（Samsung）代工，預計下半年出貨。

去年底，輝達與晶片設計商Groq達成技術授權協議，推進AI推論技術。這是輝達第一次推出整合Groq技術的產品，採500MB的SRAM記憶體，但速度更快、成本更低。

黃仁勳談到GPU技術路線圖時，提及次世代Feynman架構，將與下一代CPU代號Rosa和新一代LPU共同運作。

輝達同時宣布推出NVIDIA Groq 3 LPX機架系統，搭載256顆LPU，為加速運算的重要里程碑，與Vera Rubin NVL72機架系統一起運作，讓AI處理的任務量提高35倍。

輝達執行長黃仁勳揭GPU技術路線圖，次世代GPU架構Feynman，將整合下一代...
輝達執行長黃仁勳揭GPU技術路線圖，次世代GPU架構Feynman，將整合下一代名為Rosa的CPU以及新一代LPU。（中央社）

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