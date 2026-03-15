戰火引爆通膨疑慮 Fed下一步竟會轉向升息？市場押注機率已達25%

聯準會（Fed）預定在美東時間17、18日召開會議，將宣布最新利率決策。(美聯社)

聯準會 （Fed）預定在美東時間18日宣布最新利率決策，預料維持利率不變。然而，隨著伊朗戰爭爆發，原油與燃料價格大幅飆漲，使一個幾周前幾乎難以想像的問題浮現：聯準會的下一步行動會不會是升息？

金融市場開始考慮升息的可能性。衍生性商品市場的交易者目前認為，今年升息的機率約25%。

在2022年與2023年，聯準會為了對抗疫情後高達7%通膨率，展開快速升息。接著從2024年年中以來，隨著通膨降溫，聯準會逐步降息 。去年年底，由於勞動市場轉弱，聯準會加快降息速度，做為預防措施；在去年12月，聯準會表示預期今、明年仍會進一步降息。

High Frequency Economics首席經濟分析師溫伯格主張，聯準會應該要在本次會議升息。他預測，油價上漲將推升聯準會偏好的通膨指標個人消費支出物價指數（PCE），到夏季達到3.5%

溫伯格在給客戶的報告中表示：「聯準會的任務是把最糟結果的風險降到最低，而最糟的情況就是物價漲幅再次加速並高於目標。」

他說，即使聯準會本周沒有升息，但分析師們已不再排除升息的可能，「官員們肯定會討論這個議題，而我們預期主席鮑爾會在記者會上透露相關訊息」。

多數經濟分析師仍預期聯準會暫時按兵不動，採取「觀望」態度，在戰爭局勢不明之際暫不行動。

許多經濟學家仍認為聯準會今年某個時間點可能降息，但已把降息時間預測延後到9月或更晚。

曾任達拉斯聯準銀行總裁的卡普蘭（Robert Kaplan）呼籲央行保持耐心，他近期受訪時說，「我有一種感覺，到3月底時，情況看起來可能會和現在很不一樣」。

前Fed官員、現任BNY投資管理公司首席經濟學家的萊因哈特（Vincent Reinhart）表示，聯準會多數官員仍傾向貨幣政策寬鬆，但並不急於行動。

德意志銀行的美國首席經濟學家路賽提則認為，升息的可能性也不高，因為升息的一個前提是勞動市場轉強。但目前美國就業市場疲弱，過去三個月平均每月只增加6000個工作。

聯信公司（Comerica）首席經濟分析師亞當認為，聯準會可能保持「雙向彈性」，表明既可能升息，也可能降息。他說，決策官員很可能會暗示，若能源價格衝擊開始推升長期通膨趨勢，他們會動用工具加以抑制，「但並非是近期即將升息的訊號」。