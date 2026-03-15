金價一度跌破5000美元大關 市場憂中東戰火繼續推升油價

國際金價15日盤中一度跌破每英兩5000美元大關。(路透)

國際金價今天盤中一度跌破每英兩5000美元大關，此時正值中東戰爭進入第三周，重要能源基礎設施在周末遭到攻擊，油價 大漲。

黃金現貨金價盤初一度挫跌1%，報每英兩4967.91美元，但稍後又回升至5000美元之上。金價上周收跌。此前，美國對伊朗 主要石油出口樞紐發動攻擊，之後伊朗對多個阿拉伯國家的能源基礎設施展開報復性攻擊，導致原油價格飆升。

由於這場戰爭將持續多久仍充滿不確定性，市場難以評估對金融市場與整體經濟的影響。美國總統川普 的一名幕僚表示，這場衝突可能持續四周到六周，但雙方釋出的訊號不一。川普表示伊朗希望達成協議，但美方希望取得更好的條件；而伊朗則稱並未要求談判或停火。

彭博資訊分析，隨著戰事拖延，降息的前景也逐漸減弱。交易人士目前幾乎認為聯準會在本周會議降息的可能性為零。較高的借貸成本通常會對貴金屬造成壓力，因為黃金本身不會產生利息收益。不過，儘管油價上漲在短期內可能對金價造成壓力，但對「停滯性通膨」的憂慮，長期而言可能促使投資人轉向黃金，做為更好的價值儲存工具。