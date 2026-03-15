我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／S級球隊互尬 美國2:1險勝多明尼加 連3屆前進冠軍賽

奧斯卡得獎名單出爐：「一戰再戰」最佳影片 潔西伯克利奪影后 麥可B喬丹獲影帝

美債年內轉負：油價飆升掀停滯性通膨 債市敘事轉向成長風險

編譯季晶晶／綜合15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中東戰事推升油價並加劇通膨與成長疑慮，投資人拋售公債推高殖利率，使美國公債今年以來的漲幅全數蒸發。(路透)
中東戰事推升油價並加劇通膨與成長疑慮，投資人拋售公債推高殖利率，使美國公債今年以來的漲幅全數蒸發。(路透)

由於伊朗戰事推動油價飆升，引發市場對通膨與經濟成長的雙重擔憂，美國公債市場今年以來的漲幅已全數回吐。一項彭博美國公債績效指標自2月底以來下跌1.7%，使年初至今的報酬率由正轉負。

隨著美國對伊朗發動攻擊，市場迅速修正對利率路徑的預期。投資人要求更高的殖利率，以補償能源價格飆升可能帶動通膨升溫，並使聯準會即便在經濟放緩情況下也難以降息的風險。在此氣氛下，美國、日本與澳洲等主要國家公債同步走跌，全球債市年初以來的累計漲幅幾乎全數蒸發。

摩根士丹利策略師Bradley Tian指出，能源驅動的通膨與政策不確定性，正持續對長天期美國公債構成壓力。BNY市場宏觀策略主管Bob Savage也表示，在市場對伊朗衝突穩定化建立信心之前，地緣政治不確定性與跨資產波動恐持續存在。

目前市場最直接的衝擊來自油價。布蘭特原油自2月底以來已上漲40%，本周初始攀升至每桶106美元附近。油價飆升使投資人優先關注通膨風險，市場也因此下修對聯準會降息的預期。利率交換市場顯示，今年降息預期已降至不到一次，而兩周前市場仍傾向押注可能降息三次。

隨著戰事進入第三周，市場討論焦點正逐漸從通膨轉向經濟成長風險。能源價格長期居高不下，可能削弱消費與企業活動，而美國勞動市場與消費支出近期已出現裂痕。

摩根資產管理（JPMorgan Asset Management）投資組合經理Priya Misra指出，當10年期公債殖利率升至4.25%以上時，債券開始具備吸引力。她表示，市場通常會先經歷通膨衝擊，接著才是成長衝擊，「當市場已完成大部分重新定價，現在可能正是為下一階段成長衝擊布局的時候」。

TS Lombard經濟學家Dario Perkins指出，美國歷來最嚴重的幾次經濟衰退，包括1974年、1981年、1990年、2001年與2008年，都發生在能源價格突然飆升之後。當前油價衝高可能構成典型的停滯性通膨衝擊，關鍵在於未來究竟是通膨還是成長放緩成為主導力量。

部分機構開始重新評估債券市場的布局。摩根士丹利策略師認為，一旦高油價開始壓抑需求並拖累經濟，美債可能出現「需求破壞型反彈」。巴克萊銀行策略師也建議投資人做多短期利率期貨，押注未來降息幅度高於市場預期。

Natixis North America的John Briggs則表示，鑑於就業數據疲軟，市場對聯準會寬鬆的機率定價過低，兩年期票據殖利率約3.7%，已進入值得逐步布局的區間。。

世報陪您半世紀

油價

上一則

油價再漲 川普威脅毀哈格島原油設施 布蘭特油價漲3%衝106美元

下一則

金價一度跌破5000美元大關 市場憂中東戰火繼續推升油價

延伸閱讀

川普點名鮑爾急催降息 債市卻轉向 交易員下修聯準會降息預期

川普點名鮑爾急催降息 債市卻轉向 交易員下修聯準會降息預期
戰事恐拖到春季或更久 波灣石油供應受擾短期難解 股市承壓

戰事恐拖到春季或更久 波灣石油供應受擾短期難解 股市承壓
戰爭的代價來了？全球長債遭拋售 美30年期公債殖利率叩關4.9%

戰爭的代價來了？全球長債遭拋售 美30年期公債殖利率叩關4.9%
油價飆50%也難點燃美國通膨？專家：勞動市場撐不住

油價飆50%也難點燃美國通膨？專家：勞動市場撐不住

熱門新聞

伊朗透過水雷這種平淡無奇的武器，要脅全球經濟。歐新社

「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器

2026-03-13 12:05
「股神」巴菲特。（路透）

市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱

2026-03-14 07:20
根據美國財政部的官方資料，目前美國國家債務近39兆美元。 路透

經濟學家：加上福利支出 美國真實負債恐接近100兆美元

2026-03-14 10:36
日圓兌美元匯率13日盤中貶至2024年7月來最低，跌向160日圓價位。（路透）

伊朗戰事升溫 美元續揚 日圓貶至2024年7月來最低

2026-03-13 02:30
巴拿馬政府日前接管長和集團在巴拿馬2個港口的特許經營權，並交由馬士基旗下的APM碼頭公司、地中海航運旗下的碼頭投資公司暫時營運。（新華社資料照）

巴拿馬接管長和2港口 中遠海運暫停巴爾博亞港業務

2026-03-10 23:18
摩根士丹利（大摩）分析師預測伊朗戰事會維持多久。（美聯社）

伊朗戰火會打多久？大摩這麼說

2026-03-08 14:24

超人氣

更多 >
荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對
星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備
安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬
夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元
避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘