油價再漲 川普威脅毀哈格島原油設施 布蘭特油價漲3%衝106美元

伊朗原油出口樞彎哈格島遭襲擊加劇中東衝突，油價上漲。(美聯社)

油價 一度上漲3.3%，此前美國襲擊伊朗 主要出口樞紐，標志這場幾乎切斷該區能源供應的戰事又一次升級。

國際基準布蘭特原油價格在過去兩周上漲超過40%後，在每桶106美元附近波動；西德州原油期貨價接近每桶101美元。美國轟炸了波斯灣哈格島上的軍事目標，伊朗對以色列 和波斯灣阿拉伯國家發動報復性襲擊。

美國總統川普上周五下令攻擊伊朗在哈格島的軍事資產。川普表示，這次襲擊未損及石油基礎設施。但他警告，如果伊朗繼續在至關重要的荷莫茲海峽攻擊油輪，美國將考慮打擊該島的原油設施。

ING Groep NV大宗商品策略主管Warren Patterson表示：「雖然哈格島的襲擊似乎並未波及石油基礎設施，但供應風險顯然仍在增加，任何干擾都將導致市場進一步收緊。」

根據摩根大通數據，伊朗約90%的石油出口是從那裡運出。摩根大通全球大宗商品策略主管Natasha Kaneva表示，直接打擊伊朗在該島的出口碼頭將立即中斷其每日150萬桶的大部分原油出口。她說，這可能會引發伊朗「在荷莫茲海峽或針對區域能源基礎設施的嚴厲報復」。

伊朗法爾斯通訊社報導稱，哈格島的出口一切照常進行。此外，法爾斯通訊社周一稍早引述軍方聲明稱，多哈和杜拜一些駐有美軍的特定區域未來幾小時內可能遭到打擊。

美國能源部長萊特周日表示，不能保證油價未來幾周會下跌。萊特接受ABC新聞採訪時表示：「戰爭中完全沒有保證。我能保證的是，如果沒有這次解除伊朗武裝的軍事行動，情況將會嚴重得多。」