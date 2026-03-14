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全市場恐懼所以該貪婪？專家：此刻照巴菲特建議買股會掉落陷阱

編譯湯淑君／綜合外電
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「股神」巴菲特。（路透）
「股神」巴菲特。（路透）

美伊開戰刺激油價本周飆上每桶100美元，美股史坦普500指數跌到今年新低點，華爾街「恐慌指數」VIX一度漲破35。在這個市場緊張時刻，投資人該遵照「股神」巴菲特的建議，「別人恐懼時要貪婪」嗎？

MarketWatch專欄作家胡伯特說，若鑒往可知來，歷史數據顯示，此刻若是採行巴菲特這個經典建議，在「恐慌指數」——芝加哥選擇權交易所波動率指數（Cboe VIX）——猛竄時立刻反向操作、大舉買進股票，可能掉落陷阱。

胡伯特指出，巴菲特這句「別人恐懼時要貪婪」的建議，不宜直接轉化成依據VIX的市場擇時策略。如果一見VIX衝高，就趁賣壓急湧時進場買股，並非最佳時機。

他指出，有個操作策略較穩當，以風險調整報酬率計算可打敗大盤：與其在VIX衝上高點時就馬上增持股票，不如此時先賣出，待VIX觸頂下滑，再開始買進。換言之，與其在市場波動劇烈時逆向操作增持股票，不如先賣再說，等波動率開始回落時再買回來。

歷史數據支持這種操作策略。

胡伯特根據VIX每日收盤價位，把1990年迄今的所有美股交易日分成四等分，再逐一檢視接下來一個月的美股（以威爾夏5000指數衡量）平均總報酬率。

結果發現，VIX價位最高的第四組，在接下來的一個月，威爾夏5000指數平均總回報率為1.61%，高於第三組（VIX次高）的0.79%、第二組（VIX次低）的0.65%，以及第一組（VIX最低）的0.85%。但第四組（VIX最高）經風險調整的報酬率為0.25%，低於第一組（VIX最低）的0.32%。

也就是說，如果在VIX一衝上高點就進場買股，接下來一個月的風險調整報酬率，反倒不如等VIX開始回落再買股的報酬率。

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