小股東控告英特爾 請求法院撤銷美國政府入股

川普政府去年8月入股英特爾（Intel），取得10%股權。 (路透)

英特爾（Intel）被一位個人股東告上法院，訴請撤銷美國政府入股交易，理由是，英特爾執行長和董事會只因擔心遭到川普以社群媒體 進行公開的人身攻擊，就在沒有實質對價的情況下，讓政府取得價值110億美元的公司股票。

股東派斯納（Richard Paisner）在訴訟文件中，描述去年8月美國政府的入股、取得10%股權的交易，是公司高層屈服政府勒索式的威脅而產生的「非法合約」，請求法院撤銷這項交易。

美國政府入股英特爾一案，凸顯了政府在其認為與國家利益相關的重要產業中，使出前所未有的努力，讓聯邦政府直接介入私人企業。

派斯納認為，英特爾執行長陳立武 和董事會輕易同意交易，未能做出對股東最有利的決定。因為他們更關心的是「保護個人聲譽，以及避免在社群媒體或其他平台遭到川普總統及其支持者的攻擊」。

去年8月間，川普突然在社群平台上公開要求陳立武辭職，說他領導英特爾有「嚴重利益衝突」，原因是共和黨 議員質疑陳立武過去投資中國企業的經歷。

陳立武於是匆忙前往白宮會見川普，川普隨後收回了部分批評言論。不久之後，美國政府就宣布要入股英特爾。川普政府是將晶片法案中要給英特爾22億美元的補助款，再加上尚未撥付的89億美元聯邦補助款，合計轉為對英特爾的持股。

派斯納在訴狀中指控，這項交易是「為了讓陳立武能保住職位」。

然而，英特爾股價自美國政府宣布入股以來，已幾乎上漲一倍，使公司市值接近2,500億美元。陳立武去年3月接任英特爾執行長，取代先前突然被董事會要求退休的基辛格。