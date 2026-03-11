小股東控告英特爾 請求法院撤銷美國政府入股

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合外電
川普政府去年8月入股英特爾（Intel），取得10%股權。 (路透)
川普政府去年8月入股英特爾（Intel），取得10%股權。 (路透)

英特爾（Intel）被一位個人股東告上法院，訴請撤銷美國政府入股交易，理由是，英特爾執行長和董事會只因擔心遭到川普以社群媒體進行公開的人身攻擊，就在沒有實質對價的情況下，讓政府取得價值110億美元的公司股票。

股東派斯納（Richard Paisner）在訴訟文件中，描述去年8月美國政府的入股、取得10%股權的交易，是公司高層屈服政府勒索式的威脅而產生的「非法合約」，請求法院撤銷這項交易。

美國政府入股英特爾一案，凸顯了政府在其認為與國家利益相關的重要產業中，使出前所未有的努力，讓聯邦政府直接介入私人企業。

派斯納認為，英特爾執行長陳立武和董事會輕易同意交易，未能做出對股東最有利的決定。因為他們更關心的是「保護個人聲譽，以及避免在社群媒體或其他平台遭到川普總統及其支持者的攻擊」。

去年8月間，川普突然在社群平台上公開要求陳立武辭職，說他領導英特爾有「嚴重利益衝突」，原因是共和黨議員質疑陳立武過去投資中國企業的經歷。

陳立武於是匆忙前往白宮會見川普，川普隨後收回了部分批評言論。不久之後，美國政府就宣布要入股英特爾。川普政府是將晶片法案中要給英特爾22億美元的補助款，再加上尚未撥付的89億美元聯邦補助款，合計轉為對英特爾的持股。

派斯納在訴狀中指控，這項交易是「為了讓陳立武能保住職位」。

然而，英特爾股價自美國政府宣布入股以來，已幾乎上漲一倍，使公司市值接近2,500億美元。陳立武去年3月接任英特爾執行長，取代先前突然被董事會要求退休的基辛格。

共和黨 社群媒體 陳立武

