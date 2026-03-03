我的頻道

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美將加大對伊朗火力

博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰

華爾街示警：伊朗戰事非貿易戰 別再賭「川普賣權」救市

編譯季晶晶／綜合外電
中東局勢升溫，華爾街警告投資人別再指望「川普賣權」能救市。圖攝於3日。(路透)
美股周二開低走低後跌幅收斂，交易員似乎再次押注，川普總統最終會找到辦法控制他所引發的又一場危機。但華爾街策略師警告，在伊朗戰事問題上，別指望所謂的「川普賣權」（Trump put）。

紐約投資公司Unlimited的投資長艾略特（Bob Elliott）表示，的動能與節奏。他認為，川普這回想透過政策調整安撫市場，恐怕不像「解放日」那麼簡單，當時貿易戰政策完全由他一人說了算。

美國與以色列對伊朗發動攻擊後，中東局勢急遽升溫，並可能透過推高油價對美國經濟帶來新的通膨壓力。目前仍不清楚衝突何時或如何結束，市場開始擔心戰事可能延長，甚至出現白宮難以掌控的後果。

這使得伊朗戰事不同於川普過去的貿易戰、揚言併吞格陵蘭，或攻擊聯準會獨立性，這些都曾令投資人不安。但在那些情況下，交易員逐漸預期，只要金融市場跌得太深，川普就會退縮。這種「川普總是臨陣退縮」（TACO）的預期創造出逢低承接的心態，使股市屢次反彈。

這可能也軟化了美國市場的初步反應，美股與美債的跌幅遠小於海外市場。過去兩個交易日，美股開盤大跌，但逐步收復失地。周二，標普500指數收盤下跌0.9%，盤中一度重挫2.5%。

Interactive Brokers首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）表示，與過去多次拋售相同，市場首次急跌後買盤便在技術支撐位進場，害怕錯過（FOMO）的交易員推動股市回升。

川普周二表示，美國將為通過荷莫茲海峽的油輪與其他船隻提供保險擔保，並在必要時派遣海軍護航，以避免衝突引發能源危機。

但油價急漲可能加劇通膨，也使聯準會是否恢復降息出現變數。股市近幾周已因AI疑慮、信貸困境和就業成長放緩而承壓。

Baird策略師梅菲爾德表示，中東石油基礎設施若遭大規模破壞，即使戰事很快結束，影響仍可能延長。川普政府已表示轟炸行動可能持續數周，但未明確說明什麼條件下戰事會結束。

分析師認為，目前市場反應仍不足以在華府引發高度警覺。4月時市場全面崩跌，曾迫使川普暫停關稅措施。

BCA Research首席地緣政治與美國政治策略師格特肯（Matt Gertken）表示，只有當市場下跌足以引發「市場導致的經濟衰退」風險，例如股市下跌約10%至15%，才會對白宮構成真正壓力。

HB Wealth Management首席市場策略師亞當斯（Gina Martin Adams）也表示，跌幅必須更深，才會真正成為川普需要處理的政治問題。

Natixis美國利率主管布里格斯（John Briggs）指出，若美國公債殖利率大幅上升，並進一步衝擊信貸與股市，才可能迫使川普試圖從戰事中抽身。

然而，股市走勢最終仍可能取決於油價。摩根士丹利投資長兼美股首席策略師威爾森（Mike Wilson）指出，只要原油價格未較前一年同期飆升逾75%，中東衝突期間股市通常仍能維持上漲。

在加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）。策略師卡爾瓦西納（Lori Calvasina）提醒，投資人不應過度依賴歷史經驗。雖然過去地緣政治事件引發的下跌常帶來買進機會，但這些案例未必適用當前情勢。

Globalt Investments投資組合經理布坎南（Keith Buchanan）表示，伊朗戰事風險與俄烏戰爭相似，當時能源價格飆升推高通膨，並在聯準會升息下導致2022年股市下跌。他指出，川普並不「掌握關閉戰爭的開關」，衝突涉及多方強權，其影響可能比過去多數危機更深遠。

聯準會 貿易戰 華爾街

