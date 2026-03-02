Nvidia取代美光重登大摩首選股 分析師揭進場理由

輝達（Nvidia）重登摩根史坦利首選股。(路透)

摩根史坦利重新將Nvidia(輝達 ，又譯英偉達)列為晶片族群首選股，取代記憶體大廠美光科技（Micron Technology）。大摩分析師摩爾（Joseph Moore）指出，市場對於「買記憶體還是買處理器」存在分歧，而他並不完全認同記憶體股反映更長景氣循環的看法。

他表示，儘管輝達股價近期動能不足，但基本面改善，「這些疑慮未來幾個月應會轉化為對2027年的熱情」。超大型雲端業者正向記憶體供應商下達三年期訂單，部分甚至全額預付，顯示企業正為多年期基礎設施支出增長做準備。

他指出，即使面對超微 （AMD）和客製化晶片的競爭，但在AI晶片供應吃緊之下，輝達Blackwell與即將出貨的Vera Rubin平台仍將是客戶偏好。

摩爾去年9月將SanDisk列為首選，11月改為美光，相關記憶體股自那時起漲幅高達300%至900%；反觀輝達股價幾乎回到當初調整評級時的水準，儘管每股盈餘預期已上修38%。這意味目前股價約為2027年預估獲利的18倍左右，是出奇好的進場買點。