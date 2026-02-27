我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

美對中關稅可能再提高？ ITC開始評估撤銷中國最惠國待遇的影響

憂AI泡沫…Nvidia亮麗財報 難打動投資人

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Nvidia交出亮眼的上季業績，但盤後股價衝高4%後勁一路回跌，凸顯投資人原先抱持著高度期待。(路透)
Nvidia交出亮眼的上季業績，但盤後股價衝高4%後勁一路回跌，凸顯投資人原先抱持著高度期待。(路透)

輝達(Nvidia，又稱英偉達)公布單季營收681億元創新高，優於市場預期，卻未能提振股價，26日反而重挫5.5%，拖累那斯達克指數走低。投資人認為，這顯示市場對人工智慧(AI)概念股估值疑慮升溫，強勁財報已難以打動投資人。

華爾街日報(WSJ)報導，針對股市下跌，投資人指出，這顯示AI概念股要滿足市場期待的門檻持續升高，身為產業風向球，輝達同時也是去年4月關稅動盪後帶動反彈的主力，如今卻面臨估值壓力與泡沫疑慮。輝達的跌勢也凸顯2026年年初以來的市場模式，也就是即便企業獲利強勁，投資者仍無動於衷。

根據FactSet數據，史坦普500指數(S&P 500)中約94%的公司已公布第四季財報，利潤較去年同期成長15%，為連續第五季達成雙位數成長，營收成長也加速至9.5%。不過，該指數今年以來僅上漲不到1%。

科技股成為主要壓力來源。資訊科技類股連續第四個月下跌，創2018年來最長跌勢，反觀原物料類股連漲四個月。Northlight Asset Management投資長札卡瑞利(Chris Zaccarelli)指出，高估值環境下，投資者正越過當前業績，轉而關注未來幾年AI帶來的產業顛覆可能如何壓縮企業利潤。

儘管科技股走弱，軟體股仍延續本周的復甦走勢。Salesforce在財報優於預期並宣布大規模庫藏股計畫後，股價上漲4%，減緩了市場對AI將取代其核心業務的恐懼。Accenture因與法國AI新創公司Mistral達成多年合作協議，股價大漲8.3%，但今年仍累跌逾22%。不過，仍顯示歐洲企業正尋求美國供應商以外的替代方案。在26日盤後，戴爾(Dell)、Intuit以及資料中心供應商CoreWeave也相繼公布財報。

部分分析師認為，在獲利強勁成長而股價持穩的情況下，曾被憂心過度膨脹的估值正趨於合理。Unlimited Funds執行長艾略特(Bob Elliott)指出，輝達正是「獲利追上估值」的典範，並預測美股有望藉此將估值調整回到疫情之前的水準。

世報陪您半世紀

AI 輝達 概念股

上一則

140家軟體股價遭AI潛在威脅重挫 2個月跌20% 市值蒸發1.6兆

下一則

沒能安撫AI前景焦慮…Nvidia秀超強財測 股價仍暴跌逾5%

延伸閱讀

Nvidia砸700億鎖AI客戶 對台積電等供應鏈採購承諾飆至952億

Nvidia砸700億鎖AI客戶 對台積電等供應鏈採購承諾飆至952億
史指、那指下跌 Nvidia業績難以平息投資人對AI憂慮

史指、那指下跌 Nvidia業績難以平息投資人對AI憂慮
AMD砸1.5億 入股軟體公司Nutanix

AMD砸1.5億 入股軟體公司Nutanix
Nvidia財報不夠驚豔 股價挫跌3% 台積ADR也被拖下水

Nvidia財報不夠驚豔 股價挫跌3% 台積ADR也被拖下水

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國客戶，面臨重重關卡。（路透）

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

2026-02-24 18:44
輝達（Nvidia）交出亮眼的上季業績，但盤後股價衝高4%後勁一路回跌，凸顯投資人原先抱持著高度期待。(路透)

Nvidia財報業績大好股價卻紅翻黑 3原因讓投資人失望了

2026-02-25 19:50
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤