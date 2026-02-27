憂AI泡沫…Nvidia亮麗財報 難打動投資人

Nvidia交出亮眼的上季業績，但盤後股價衝高4%後勁一路回跌，凸顯投資人原先抱持著高度期待。(路透)

輝達 (Nvidia，又稱英偉達)公布單季營收681億元創新高，優於市場預期，卻未能提振股價，26日反而重挫5.5%，拖累那斯達克指數走低。投資人認為，這顯示市場對人工智慧(AI )概念股 估值疑慮升溫，強勁財報已難以打動投資人。

華爾街日報(WSJ)報導，針對股市下跌，投資人指出，這顯示AI概念股要滿足市場期待的門檻持續升高，身為產業風向球，輝達同時也是去年4月關稅動盪後帶動反彈的主力，如今卻面臨估值壓力與泡沫疑慮。輝達的跌勢也凸顯2026年年初以來的市場模式，也就是即便企業獲利強勁，投資者仍無動於衷。

根據FactSet數據，史坦普500指數(S&P 500)中約94%的公司已公布第四季財報，利潤較去年同期成長15%，為連續第五季達成雙位數成長，營收成長也加速至9.5%。不過，該指數今年以來僅上漲不到1%。

科技股成為主要壓力來源。資訊科技類股連續第四個月下跌，創2018年來最長跌勢，反觀原物料類股連漲四個月。Northlight Asset Management投資長札卡瑞利(Chris Zaccarelli)指出，高估值環境下，投資者正越過當前業績，轉而關注未來幾年AI帶來的產業顛覆可能如何壓縮企業利潤。

儘管科技股走弱，軟體股仍延續本周的復甦走勢。Salesforce在財報優於預期並宣布大規模庫藏股計畫後，股價上漲4%，減緩了市場對AI將取代其核心業務的恐懼。Accenture因與法國AI新創公司Mistral達成多年合作協議，股價大漲8.3%，但今年仍累跌逾22%。不過，仍顯示歐洲企業正尋求美國供應商以外的替代方案。在26日盤後，戴爾(Dell)、Intuit以及資料中心供應商CoreWeave也相繼公布財報。

部分分析師認為，在獲利強勁成長而股價持穩的情況下，曾被憂心過度膨脹的估值正趨於合理。Unlimited Funds執行長艾略特(Bob Elliott)指出，輝達正是「獲利追上估值」的典範，並預測美股有望藉此將估值調整回到疫情之前的水準。