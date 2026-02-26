我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1300億元關稅退費戰開打 至少1800家公司提告

華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理下場慘

Meta留不住 OpenAI挖走「2億美金」AI大將 亞馬遜500億投資條件曝光

編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露，亞馬遜要向OpenAI投資多達500億美元的計畫，可能取決於OpenAI是否上市，或是否達成「通用人工智慧」（AGI）的里程碑。（路透）
知情人士透露，亞馬遜要向OpenAI投資多達500億美元的計畫，可能取決於OpenAI是否上市，或是否達成「通用人工智慧」（AGI）的里程碑。（路透）

知情人士透露，亞馬遜要向OpenAI投資多達500億美元的計畫，可能取決於OpenAI是否上市，或是否達成「通用人工智慧」（AGI）的里程碑。另外OpenAI發言人證實，該公司已經從Meta公司聘請高知名度的AI研究員龐若鳴（Ruoming Pang），而僅僅七個月前，Meta才以超過2億美元的待遇條件把他從蘋果重金挖角過來。

科技新聞網站The Information引述三位知情人士說法報導，根據亞馬遜與OpenAI正在商談的投資條件，亞馬遜前期將向OpenAI投資150億美元，剩餘350億美元則可能取決於OpenAI是否達成AGI或成功上市。這筆亞馬遜的投資提案屬於OpenAI目前進行中的融資輪之一，該輪融資金額可能超過1000億美元，融資前對OpenAI的估值達7300億美元。

在OpenAI這一輪融資中，軟銀、微軟各自計畫在今年分三期各投資300億美元。微軟原本預期將投資數十億美元，但兩名知情人士透露，微軟最終可能投資較少金額，甚至完全不投資。

亞馬遜與OpenAI也正在敲定另一項雲端合作協議。知情人士說，OpenAI正洽談大幅擴大先前宣布的380億美元雲端運算合作案，並納入使用亞馬遜的專為AI訓練及推論所打造的AI晶片Trainium。

雙方也正討論由OpenAI為亞馬遜開發客製化模型，為其內部產品提供支援，包括Alexa語音助理。

這些協商凸顯出，OpenAI日益將其籌資需求，與銷售AI模型及購買運算資源來訓練和運作其AI模型的協議緊密結合。隨著OpenAI運算成本大幅上升，該公司也傳出正為最快於今年第4季公開上市做準備。

The Information同日報導，OpenAI發言人證實，已經從Meta挖角七個月前才跳槽Meta的蘋果AI模型團隊負責人龐若鳴。

報導說，龐若鳴原先負責「Meta超級智慧實驗室」的AI 基礎設施，但已於上周離職，並加入OpenAI。根據一名直接知情人士表示，OpenAI數個月內積極招募龐若明；他也曾告訴同事，自己在Meta工作得很開心，且公司的基礎設施狀況良好。

去年，Meta才以重金挖角龐若鳴，據傳他的薪酬方案在數年內總值超過2億美元，並以達成特定里程碑為條件。

龐若明轉投效OpenAI之前，Meta的AI團隊在過去一年出現一波離職潮。不過，Meta也同時從OpenAI及其他AI 競爭同業挖角了不少人才。

世報陪您半世紀

AI OpenAI Meta

上一則

AI恐慌交易蔓延「HALO類股」正熱

下一則

外資湧入 台幣匯價破31.4元 近1月新高

延伸閱讀

中國官員用ChatGPT 意外曝光抹黑高市、跨國恐嚇

中國官員用ChatGPT 意外曝光抹黑高市、跨國恐嚇
加州控亞馬遜壟斷 申請禁制令阻哄抬價格

加州控亞馬遜壟斷 申請禁制令阻哄抬價格
AI眼鏡需求激增 Meta盼製造廠降價衝市占

AI眼鏡需求激增 Meta盼製造廠降價衝市占
增AI眼鏡市佔率 Meta盼製造廠降價

增AI眼鏡市佔率 Meta盼製造廠降價

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國客戶，面臨重重關卡。（路透）

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

2026-02-24 18:44
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
因傳出資料中心建設資金可能不足，CoreWeave股價20日大跌。(路透)

CoreWeave股價一度重挫13% 因傳出資料中心建設籌不到錢

2026-02-21 10:03
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡