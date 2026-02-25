我的頻道

Nvidia財報業績大好股價卻紅翻黑 3原因讓投資人失望了

編譯葉亭均／綜合外電
輝達（Nvidia）交出亮眼的上季業績，但盤後股價衝高4%後勁一路回跌，凸顯投資人原先抱持著高度期待。(路透)
輝達（Nvidia）交出亮眼的上季業績，本季財測也超越市場預期，股價在周三（25日）收盤後一度大漲4%，然而隨著輝達高層主管與分析師的財報會議展開，盤後股價開始一路回吐至平盤，並翻黑下跌1%，接著回升到平盤呈現拉鋸。盤後股價表現失色，凸顯穩健的財報仍無法完全驅散投資人近來對AI泡沫的疑慮。

首先，部分市場不安情緒，來自於輝達並沒有對先前所提到的AI晶片Blackwell與Rubin的營收將超過5,000億美元的展望提供更多細節，因而令華爾街部分人士感到失望。

根據彭博資分析師的說法，輝達網路（networking）業務上季營收比預期高出近20億美元，是帶動資料中心部門業績超預期的主要動力；若排除這部分，整體財報結果大致僅符合預期。然而市場原本高度期待，輝達去年提出的Blackwell與 Rubin合計5,000億美元營收展望能進一步上修，但實際上並未有重大更新，這成為股價的一項壓力因素。

第二，輝達財報雖然超越市場平均預期，但也很難達到一部份人士的「超高標預期」。儘管輝達預估本季營收達到約780億美元，已經超過分析師平均預估的728億美元，但部分預估數字已接近800億美元，這凸顯了輝達若要真正交出超亮眼的成績單，必須帶來驚喜。顯然，最終結果是輝達的財測無法給市場超大驚喜。

第三，中國大陸業務不明朗。輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）在財報會議開場談話中指出，中國的競爭對手正「取得進展」，而且長期而言有可能擾亂全球AI產業，這番言論也削弱了輝達的股價動能。

迄今為止，輝達重返中國大陸市場的目前進展有限。輝達說，在2月，已從美國當局取得許可，得以向部分客戶少量出貨H200晶片，但尚不清楚北京方面是否會批准相關出貨。目前為止，輝達還沒有從H200許可計畫中產生任何營收。

令人意外的是，財報會議中並未有人就中國大陸議題提問，分析師將焦點放在利潤率的可持續性，以及超大規模雲端業者（hyperscalers）的現金創造能力上。執行長黃仁勳強調公司的創新實力與持續提升效能的能力，並指出這些是維持獲利能力的關鍵。他同時提到「驚人」的 AI 需求，以及代理型AI應用達到轉折點，象徵龐大機會的開端。

儘管如此，投資人如今顯然對科技執行長們描繪的未來願景更加審慎。輝達股價在盤後回落顯示，公司財報足以緩解近期部分「AI恐慌」情緒，但仍未帶來部分投資人期待並足以推動科技股大幅反彈的強勁動能。

