美股收盤／道瓊下挫821點 三大指數跌逾1% AI衝擊與關稅變數夾擊

紐約證交所交易員。（路透）

美股三大指數周一（23日）收盤挫跌超過1%，道瓊大跌逾800點，投資人繼續擔憂人工智慧（AI ）對各行各業構成的潛在衝擊，可能影響企業利潤，同時在美國最高法院上周五裁定出爐後，美國關稅 政策不確定性持續存在，投資人紛紛撤出高風險股票。

道瓊工業指數23日收盤下跌821.91點，跌幅1.66%，收於48,804.06點； 史坦普500指數下跌71.76點，跌幅1.04%，收6,837.75點；那斯達克指數下跌258.80點，跌幅1.13%，收22,627.27點。

費城半導體指數下跌46.96點，跌幅0.57%，報8,213.46點。

市場出現廣泛拋售，出自於多重因素，包括新興AI技術可能顛覆產業現況，以及美國總統川普 在貿易政策上的持續發炎，這些因素在他第二任期首年導致相當一部分市場波動。

在史坦普500指數11個類股主要中，金融類股跌幅最大，主要消費品類股領漲。

隨著Citrini Research闡述AI對各行各業構成的潛在風險，科技、配送和支付類股受到衝擊。

DoorDash和美國運通下跌超過6.5%。一檔專注於軟體企業的ETF走低4.8%。

IBM股價暴跌13%，是自2000年10月以來的最大單日跌幅，此前Anthropic表示其程式編撰工具Claude Code可以幫助完成COBOL（一種主要在IBM計算機上運作的程式編寫語言）的現代化；這一消息也導致Crowdstrike Holdings等網絡安全軟體公司續跌。

金融股下跌3.3%，軟件相關企業 .SPLRCIS 受持續的人工智能顛覆擔憂拖累，跌幅達4.3%。

醫療保健類股上漲1.2%，主要受惠於禮來急升4.9%。此前，競爭對手諾和諾德的減肥藥CagriSema在與禮來的Zepbound在直接對比試驗中表現遜色。

U.S. Bank Wealth Management全國投資策略師Tom Hainlin指出：「AI引發的疑問有兩點：其成本將有多高？哪些領域將遭受衝擊？。你已經看到市場對標題的反應，是『先賣出，再評估』。」「這是對可能發生情況的預判，而非對已發生事件的追認。」

上周五，美國最高法院以6比3的裁決認定川普依據《經濟緊急狀態法》實施報復性關稅超越了總統職權範圍。該裁決招致川普強烈譴責，他威脅對所有進口商品徵收15%的臨時關稅——儘管美國已與眾多貿易夥伴達成協議。

黃金價格受避險需求推動急升2.6%。

分析師Tom Hainlin表示：「最高法院的裁定並不意外。但多重不確定性疊加——中東地緣政治局勢升級、關稅政策不確定性、人工智能潛在替代風險——正促使投資人全面重新評估風險。」

Landsberg Bennett私人財富管理公司的Michael Landsberg表示：「關稅方面的拉鋸戰可能會在今年成為影響市場的一大干擾因素，儘管波動性可能小於去年4月的最初衝擊。」

一場冬季強風暴使美國大部分地區積雪超過15英寸，東北部交通陷入癱瘓。紐約地區機場航班取消率達89%至98%。航空類股與旅遊類股分別急挫3.8%和3.7%，道瓊運輸指數下跌2.9%。

史坦普500指數成分股中僅剩77家尚未公布財報，第4季度財報季已接近尾聲。本周將有一些知名企業發布業績，最受矚目的是AI龍頭輝達（Nvidia）周三盤後的財報。

PayPal 大漲5.8%，此前彭博新聞報導稱這家支付公司正吸引收購興趣。