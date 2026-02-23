OpenAI縮減基建投資額 從1.4兆砍到剩6000億

我的頻道

編譯葉亭均／綜合報導
OpenAI預期未來幾年營收將加速成長，到2030年將突破2800億美元。圖為OpenAI執行長奧特曼。（路透）
知情人士透露，ChatGPT開發商OpenAI預期未來幾年營收將加速成長，並於2030年突破2800億美元；OpenAI也正告知投資人，當前目標是2030年前投入的整體運算支出約6000億美元，這數字遠低於執行長奧特曼數月前宣稱的1.4兆美元基建承諾。

綜合CNBC網站與彭博資訊報導，知情人士說，OpenAI向投資人表明，運算支出總額到2030年前約6000億美元，這反映出，隨著外界日益擔憂OpenAI擴張雄心可能超出未來可實現的營收規模，該公司如今提出較保守的支出數字與更明確的時間表，緩解外界憂心。

知情人士說，OpenAI預估到2030年總營收將超過2800億美元，其中來自消費者與企業業務的貢獻幾乎各占一半，反映銷售AI軟體訂閱服務方面的強勁動能。OpenAI近期也開始針對部分用戶測試廣告業務，為公司開闢新的潛在獲利來源。

OpenAI財務長佛萊爾近日表示，公司2025年年化營收已突破200億美元，高於前一年的約60億美元。

科技新聞網站The Information報導，根據OpenAI對未來五年的財務預測，該公司對來自ChatGPT訂閱、AI模型，以及廣告與硬體等新業務的銷售數字預估，比先前預期高出約27%。

但OpenAI同時警告，到2030年的「燒錢」金額將比先前預估超過一倍，原因是在AI運作與訓練成本上的支出高達6650億美元。此外，知情人士說，OpenAI上周也向投資人透露，由於去年對聊天機器人與模型的需求高於預期，公司臨時購買更昂貴的運算資源，導致去年毛利率低於原先預估。

攀升中的運算成本將壓抑OpenAI獲利。OpenAI去年燒掉80億美元現金，比夏季的預估少了5億美元，但預估今年將燒掉250億美元現金，明年則達570億美元，合計比先前預測多出約300億美元。不過，OpenAI仍預期2030年實現現金流轉正，屆時預期可產生近400億美元現金。

OpenAI已告知投資人，2025年其AI模型的運作成本增加四倍。因此，公司調整後毛利率從前一年的40%下滑至33%，低於先前設定的46%目標。知情人士說，ChatGPT目前每周活躍用戶已超過9億人，高於10月時的8億人。但與同業一樣，OpenAI正積極說服更多企業與用戶為其AI服務付費，以抵銷龐大成本。

AI OpenAI ChatGPT

