我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

MWC 3月2日登場 SpaceX將與會 太空衛星競賽開打

記者黃晶琳／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
MWC 2026重點 資料來源：MWC 2026官網、採訪整理
MWC 2026重點 資料來源：MWC 2026官網、採訪整理

MWC 2026（世界行動通訊大會）將在下月2日登場，太空衛星競賽成MWC 2026焦點之一，全球知名衛星營運商SpaceX、Eutelsat、Viasat、SES均出席與會，晶片業者高通、聯發科可望在展會中發表新NTN（非地面網路）晶片解決方案。

業界觀察，MWC 2026六大核心主題依舊環繞著「AI」，從因應AI與行動通訊技術深度融合的智慧基礎建設、AI互聯、Agentic AI（AI代理）等，技術發展重點涵蓋5G-A、Pre 6G到開放網路（Open RAN）到衛星通訊（非地面網路NTN）以及量子運算。

有趣的是，近期全球兩大富豪特斯拉創辦人馬斯克及亞馬遜創辦人貝佐斯展開太空衛星競賽，除發展衛星寬頻通訊，更要將AIDC搬上太空。馬斯克發下豪語，除SpaceX將在今年下半年啟動全球史上最大規模IPO外，更將籌措500億美元，打造太空AI資料中心，同時向美國主管機關FCC提交100萬顆衛星部署申請。貝佐斯旗下的Amazon LEO近期通過FCC核准申請新的4500顆衛星，搭載運算能力及傳輸速度達1Tbps，成為二代衛星的關鍵競爭力。

法人觀察，太空衛星競賽除持續發射更多的新衛星，衛星通訊技術持續升級，加上AI算力及太空太陽能等議題，供應鏈的產品用量、規格及訂單都將同步提升，相關台灣供應鏈包含通訊衛星元件廠昇達科，PCB的華通、燿華，地面接收站的啓碁，衛星太陽能模組的元晶後續訂單受矚目。

昇達科總經理吳東義分析，最大客戶加速衛星發射計劃，更展開下一代衛星開發，第二大客戶的下一代衛星將採用多個頻譜增加傳輸頻寬，使用元件數增加，衛星內產值將提升，衛星數也因採用大型火箭運載而增加發射數量。

除了全球大型衛星營運商，美國新創衛星公司AST SpaceMobile也來台尋求合作夥伴，可望成為衛星供應鏈極具成長潛力的新客戶。

業界預期，晶片大廠高通、聯發科可望在MWC大會發表最新NTN解決方案，全球最大低軌衛星營運商SpaceX的Starlink（星鏈）、歐洲衛星大廠Eutelsat（旗下OneWeb是全球第二大低軌衛星營運商）以及國際知名衛星大廠Viasat、SES均將出席，探討衛星技術發展、頻譜分配及應用落地。

美國新創衛星直連手機（D2D）營運商AST SpaceMobile總裁Scott Wisniewski也將分享衛星直連手機的商業化進程。

世報陪您半世紀

AI 太空 供應鏈

上一則

已有限制贖回資金消息 美私募信貸市場恐迎「金絲雀時刻」

下一則

NVIDIA擬投資OpenAI 300億美元 取代原先千億合作意向

延伸閱讀

台齊柏林衛星國際編號 66666諧音「大順」

台齊柏林衛星國際編號 66666諧音「大順」
馬斯克談願景：xAI月球設廠造AI衛星、X目標日活躍用戶破10億

馬斯克談願景：xAI月球設廠造AI衛星、X目標日活躍用戶破10億
捕捉到黑洞「進食」現場 中國天關衛星創人類首次發現

捕捉到黑洞「進食」現場 中國天關衛星創人類首次發現
目標轉向月球 馬斯克：SpaceX計畫建造「自我增長型城市」

目標轉向月球 馬斯克：SpaceX計畫建造「自我增長型城市」

熱門新聞

美國核融合新創公司Helion 13日宣布，「北極星」原型機電漿溫度已達攝氏1億5千萬度，約為太陽核心的10倍，是首度由民營企業展示可測量的氘氚核融合反應。（取材自Helion官網）

太陽核心溫度10倍 美核融合新創達1.5億度 拚2028年為微軟供電

2026-02-14 05:22
黃仁勳。(美聯社)

印度AI峰會將登場 黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

2026-02-14 08:45
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

2026-02-17 20:14
人工智慧（AI）發展導致電力需求暴增，各國政府已意識到「電力時代」可能帶來的重大政策與政治轉變。(路透)

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

2026-02-15 18:45
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，為何會富不過三代，原因出在許多父母給了他們孩子「5C」。 圖／擷自清崎X

富不過三代？富爸爸清崎點名「5C陷阱」：富養毀孩子一生

2026-02-13 12:00
下周一美國逢總統日休市一天。(美聯社)

下周一農曆除夕當天 為什麼美國也休市？

2026-02-12 21:46

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」