NVIDIA擬投資OpenAI 300億美元 取代原先千億合作意向

記者蘇嘉維、編譯季晶晶／綜合報導
NVIDIA對Open AI投資概況 資料來源：綜合報導、法人
金融時報引述知情人士報導，Nvidia輝達（另稱英偉達）近日擬敲定對人工智慧新創企業OpenAI投資300億美元，以取代雙方去年達成的1000億美元長期合作意向。

這筆投資屬於是總額超過1000億美元新一輪融資的其中一部分，這將使得AI模型ChatGPT開發商OpenAI的估值高達7300億美元，不包括新增資金。OpenAI計畫將大部分新資金用於採購Nvidia的硬體設備。外界看好，隨OpenAI有望加碼採購Nvidia架構AI伺服器，帶動鴻海、廣達、緯創等代工廠後市營運看旺。

先前報導，Nvidia與OpenAI原先以意向書形式提出、分十年投資1000億美元、換取OpenAI持股的協議，不會繼續推進。此輪融資的其他主要投資人還包括軟銀（SoftBank）與亞馬遜（Amazon），預計分別投資300億與最高500億美元，微軟（Microsoft）與阿布達比支持的科技投資基金MGX也預計投入數十億美元。

OpenAI年營收已突破200億美元，2030年前將投入約6000億美元擴充運算資源，確保其基礎設施和電力供應，以鞏固AI競爭優勢。目前OpenAI除了擴大在美國投資AI基礎建設外，近日更宣布將進軍印度投入350至500億美元的AI運算中心，未來運算能力將有望上看1GW。

在OpenAI獲得Nvidia、亞馬遜及軟銀等大廠注資後，將帶動OpenAI未來資本支出擴大趨勢確立，法人看好，鴻海、廣達及緯創等代工大廠後續接單添柴火。

其中，廣達對於今年AI伺服器營運前景抱持樂觀態度，且接單能見度將可望至少放眼到2027年。法人指出，廣達已經間接打入北美四大雲端服務大廠（CSP）供應鏈，且包含L6至L11等AI伺服器規格，進入下半年後，產品單價（ASP）更高的Vera Rubin將取代現在出貨主流的GB300，意謂廣達今年下半年營收將可望優於上半年水準。

至於緯創在AI伺服器供應鏈同樣搶下大筆訂單，董事長林憲銘及總經理林建勳均看好今年營運前景。林建勳先前受訪時指出，今年持續樂觀看待AI產業，且緯創不僅伺服器產品，現在還順利切入網通市場，今年網通產品成長動能可望較去年增加十倍，顯示AI商機持續發酵。

