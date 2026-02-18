我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約生存手冊╱垃圾回收堆肥計畫 違規將開罰

紐約曼哈頓華埠炮竹文化節 上萬民眾湧入羅斯福公園

AI馬年好采頭 Meta將採購Nvidia數百萬顆AI晶片和CPU 兵臨英特爾市場

編譯任中原／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Meta是占輝達營收 9% 的大客戶，如今承諾向輝達採購更多的 AI 處理器與網路設備。（美聯社）
Meta是占輝達營收 9% 的大客戶，如今承諾向輝達採購更多的 AI 處理器與網路設備。（美聯社）

Meta宣布將向輝達（Nvidia）採購數百萬枚晶片，將分多年完成，金額高達數十億美元。Meta原本就是輝達的大客戶，現在則承諾採購輝達的下一代Vera Rubin晶片。Meta 也將成為頭一個單買輝達Grace 中央處理器（CPU）來安裝在自家伺服器裡的大客戶，這等於讓輝達打進原本由英特爾（Intel）和超微（AMD）主導CPU市場。

輝達面臨超微等對手及Google、微軟、亞馬遜與Meta等客戶的競爭，因此這宗合約來得正是時候。

輝達加速運算副總裁巴克（Ian Buck）強調，Meta 將成為頭一家在獨立伺服器中使用輝達CPU 的大型資料中心營運商。

輝達執行長黃仁勳決定單獨提供CPU，而非只是做為搭售GPU的元件，顯示輝達大幅調整了銷售策略，也代表輝達正攻向目前由英特爾（Intel）和超微（AMD）主導的領域，同時也為大型資料中心營運商（如亞馬遜旗下的 AWS）自行研發的晶片提供了另一種選擇。

巴克說：「CPU 處理的工作負載種類繁多，我們發現 Grace 是一款極其出色的後端資料中心 CPU。」他說：「在處理這些後端工作時，每瓦效能實際上可達兩倍之多。」

巴克表示，這類晶片的用途正持續增加。身為 Facebook 與 Instagram 的母公司，Meta 除了會自行使用這些晶片，也將依賴其他公司提供的輝達架構運算能力。

美國人工智慧（AI）晶片市場正走向戰國時代。Google、亞瑪遜與微軟近月來都宣布自己設計的新晶片，OpenAI也和博通共同研發晶片，並與超微達成大量採購合約。Meta本身也投資研發數種AI晶片，執行長祖克柏已提出計畫，目標是研發自有的處理器，以降低運算成本，但這項挫折遭到一些技術上的挑戰，推出時間延後。

其他科技巨擘的晶片發展方向是以GPU為主，能夠承擔起訓練最大型AI模型的任務；但各大科技業者的模型愈來愈轉向「推理式」工作負擔，就是運作AI模型流程。

Creative Strategies 執行長巴加林（Ben Bajarin）指出，「Meta此刻為何會佈建輝達的CPU，是最耐人尋味的問題。AI目前處於訓練時代，但正轉向推理時代，需要完全不同的做法」。

許多新創企業也供應推理式模型專用的晶片，可能威脅到輝達的市場地位；去年12月輝達就曾從推理晶片公司Groq挖角，以鞏固本身的市場地位。

世報陪您半世紀

輝達 Meta AI

上一則

波克夏續減持蘋果和美銀股票 藉入股紐時重返報業

延伸閱讀

輝達穩住Meta簽大單 多年合約售數百萬顆AI晶片

輝達穩住Meta簽大單 多年合約售數百萬顆AI晶片
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
晶片短缺擴及伺服器CPU？英特爾、AMD傳已拉長中國客戶交貨期

晶片短缺擴及伺服器CPU？英特爾、AMD傳已拉長中國客戶交貨期
英特爾進軍GPU 強碰Nvidia、超微

英特爾進軍GPU 強碰Nvidia、超微

熱門新聞

義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。路透

義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資

2026-02-10 10:41
美國核融合新創公司Helion 13日宣布，「北極星」原型機電漿溫度已達攝氏1億5千萬度，約為太陽核心的10倍，是首度由民營企業展示可測量的氘氚核融合反應。（取材自Helion官網）

太陽核心溫度10倍 美核融合新創達1.5億度 拚2028年為微軟供電

2026-02-14 05:22
黃仁勳。(美聯社)

印度AI峰會將登場 黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

2026-02-14 08:45
下周一美國逢總統日休市一天。(美聯社)

下周一農曆除夕當天 為什麼美國也休市？

2026-02-12 21:46
亞馬遜（Amazon）股票12日跌入熊市。（路透）

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

2026-02-13 00:10
富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

2026-02-09 07:20

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉