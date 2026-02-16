AI顛覆產業疑慮揮之不去 美股嚇跌 指數寫近3個月最差

AI工具問世有如「打地鼠」，先是顛覆了軟體股，上周又波及保險、財富管理及物流業。（美聯社）

美國股市上周寫下去年11月以來表現最慘的一周，儘管美國通膨壓力減輕、讓聯準會（Fed）排除降息 的一大障礙，但因AI 新技術顛覆各產業的疑慮揮之不去，美股13日並未為此受到振奮。

史坦普500指數13日收盤微漲不到0.1%，早盤一度因1月消費者物價年增率放緩至2.4%而走揚。一周下來，史坦普500指數下跌1.4%，寫下去年11月21日以來最大單周跌幅。那斯達克 綜合指數同日也下跌0.2%，道瓊工業指數則小漲0.1%。

那斯達克周線跌幅擴大至2.1%，連續第五周下跌，寫下2022年5月止連七周跌勢以來、最長的連跌紀錄。

費城半導體指數13日上漲0.7%，受到半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）財報優於預期所激勵。應材勁揚8%；台積電ADR跌0.5%，較台北交易封關前溢價仍逾20%。

Nvidia輝達（另稱英偉達）13日下挫2.2%，超微則上漲0.6%。Arista Networks執行長在法說會上向投資人表示，觀察到部分AI部署正轉向採用AMD晶片。他說，「一年前，99%都是用輝達，對吧？」「今天，當我們部署，會有約20%、或許高一些，20%~25%的情況下，超微正變成偏好的加速器選項。」

Horizon Investments投資長萊德納（Scott Ladner）說：「市場目前的反應，無疑是在暗示整個產業鏈未來的價值將遠低於目前。我認為這可能有點過度反應，但投資人顯然採取了先賣再說的態度。」

從物價表現來看，形同確認Fed認為就業和通膨目標的風險趨於平衡的判斷，18日公布的Fed上次會議紀錄，也將一窺決策官員的看法。另外，20日也將公布去年12月個人消費支出（PCE）物價指數、去年第四季國內生產毛額（GDP）初值。

據芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算今年僅會降息2碼（0.5個百分點）。

Freedom資本市場首席市場策略師伍茲（Jay Woods）表示，他看不出Fed今年有理由降息，尤其在股市處於歷史高點、經濟持續擴張，且通膨大多已受控的情況下。

美股投資人本周除留意即將公布的沃爾瑪（Walmart）財報外，仍得防範AI疑慮引發的進一步震盪。AI工具問世先是顛覆了軟體股，上周又波及保險、財富管理及物流業。

B Riley Wealth首席市場策略師霍根（Art Hogan）說：「這簡直像是在玩打地鼠遊戲一樣，試圖找出AI下一個會摧毀什麼。事實可能並非如此，但這就是目前市場情緒的寫照。」