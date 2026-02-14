將長鑫存儲、長江存儲移出？美國防部更新貿易黑名單 上傳後又撤下

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合外電
美國國防部傳出有意將中國記憶體大廠長鑫存儲，移出黑名單。 （路透）
加拿大科技資訊網站Wccftech周五（13日）報導，美國國防部戰爭部）最新修改的貿易黑名單當中，已去除中國的長鑫存儲與長江存儲這兩家公司。

不過，就在媒體記者與產業觀察家注意到新名單不見中國記憶體雙雄，加以報導或在社群平台提示後沒多久，五角大廈目前已撤下這份建議更新名單，且沒有發布進一步消息。外界推測，或許還會出現變數。

如果長鑫存儲與長江存儲真的就將從五角大廈的限制名單中除名，將為美國和其他外國廠商消費電子產品採用中企生產的DRAM與NAND記憶體，打開大門。國防部這份黑名單，是根據「1260H」條款而來，把被認定與中共解放軍、中國共產黨有關連的中企，列入限制貿易名單。

名列國防部黑名單的中國實體，被貼上對美國國家安全有威脅的標籤，限制這些實體直接或間接在美國營運，美國企業避免與之往來。長江存儲是2024年首批被列入該清單的中國NAND記憶體製造商之一，長鑫存儲則是在去年初被列入。

去年長鑫存儲被列進黑名單，招來不少困惑，因為長鑫生產的記憶體，大部分是供消費者等級電子產品使用。

本月稍早，日經亞洲披露，由於當前記憶體市場供給嚴重短缺，台灣的華碩、宏碁，美國的戴爾（Dell）、惠普（HP）等主要個人電腦（PC）製造商，考慮下單長鑫的DDR5和DDR4產品線。

若美國國防部確定將解禁長鑫存儲和長江存儲，西方企業勢將更容易向長鑫採購DRAM，跟長江購買NAND。但是他們否會廣泛下單，目前還難判斷。另外，長江存儲除了名列國防部黑名單之外，也還是商務部的限制貿易「實體清單」中的中企。

未撤下之前的國防部建議更新清單文件顯示，美國國防部副部長已經決定，原列名2025年1月7日公告的1260H清單中的長鑫存儲、長江存儲，應予移除。

國防部 五角大廈 戰爭部

