我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普引發疑美論？北約傳統盟國民眾認為美國不可靠 對嚇阻外敵沒信心

白宮遊說風波延燒 司法部反托拉斯高層接連走人

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

編譯黃淑玲／綜合外電
亞馬遜（Amazon）股票12日跌入熊市。（路透）
亞馬遜（Amazon）股票12日跌入熊市。（路透）

在人工智慧（AI）支出引發投資人憂慮下，亞馬遜（Amazon）股價13日連續八個交易日下跌後，已比波段高點回落逾20%，符合墜入熊市的技術定義，步入微軟後塵。市場從跌幅推估，下一個可能是臉書母公司Meta。

亞馬遜股價12日收跌2.25%至199.60美元，比波段高點回落21.4%。亞馬遜、微軟（Microsoft）、臉書母公司Meta及Google母公司Alphabet等美國四大雲端服務供應商（CSP），今年在AI相關的資本支出總額，將達6500億美元，以亞馬遜的2000億美元最高，卻可能是自由現金流成為負值，意味著可能需要從債市籌資。

在亞馬遜之前，微軟就已在1月29日先跌入熊市。該公司1月28日公布的Azure雲端上季營收成長不如預期，隔天就跌進熊市，截至12日收盤已從波段高點下跌25.9%。

道瓊市場數據顯示，Meta似乎將是下一個墜入空頭市場的「美股七雄」成員，因為股價距離進入熊市區間只差2.3%。Meta上季營收與獲利優於華爾街預期，但加碼AI支出和利潤承受壓力，仍影響投資人情緒。

Apex金融科技解決方案公司風險副總裁崔希指出，科技股最近遭逢的拋售，凸顯「美股七雄」的分歧日益擴大。投資人基於對循環融資交易的擔憂，從去年秋季以來，喜好目標已從微軟、輝達（Nvidia）和甲骨文（Oracle）等與OpenAI交易相關的「OpenAI概念股」，轉移到Alphabet、博通（Broadcom）的生態系。輝達股價12日也跌1.6%。

Alphabet因技術垂直整合，幫助抵銷對於支出的部分疑慮，該股截至12日收盤累計從波段高點回落9.2%。崔希提到，Google可望憑藉著張量處理器（TPU）這項自研晶片，獲得相對於其他同業的溢價。

AI相關交易的下一個重大催化劑，將是Nvidia輝達(另稱英偉達)25日公布的上季財報，將揭示AI熱潮是否正在降溫，或輝達成功捕捉到各大客戶以數十億資金湧入AI領域所創造的商機。輝達上季每股盈餘預估為1.49美元，營收為655.8億美元。

但觀察重點是財測。瑞銀分析師亞庫瑞（Timothy Arcuri）指出，投資人預期輝達本季營收將介於740億-750億美元，高於分析師預估的715.9億美元，市場將緊盯輝達對於如何抵禦競爭對手壓力的策略。

AI 輝達 亞馬遜

上一則

又一機構加入建議買進台積電ADR行列 目標價450美元

延伸閱讀

AI基建垃圾債資金也插一腳 Nvidia傳將租用垃圾債券支持的資料中心

AI基建垃圾債資金也插一腳 Nvidia傳將租用垃圾債券支持的資料中心
Meta砸100億美元 印第安納州建1GW資料中心

Meta砸100億美元 印第安納州建1GW資料中心
Nvidia與北市完成簽約 擬投入逾400億 估創造逾萬工作機會

Nvidia與北市完成簽約 擬投入逾400億 估創造逾萬工作機會
Meta股票被嚴重低估？避險基金大亨艾克曼趁便宜大舉敲進

Meta股票被嚴重低估？避險基金大亨艾克曼趁便宜大舉敲進

熱門新聞

富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

2026-02-09 07:20
知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

2026-02-06 11:32
義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。路透

義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資

2026-02-10 10:41
過去一年，中國興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。圖為工人檢查剛下線的工業人形機器人。（中新社）

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

2026-02-08 09:36
台積電可能成為全球最大半導體雇主。（路透）

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

2026-02-07 06:10
(路透)

美股強勁反彈 道指收盤首度突破5萬點大關

2026-02-06 17:36

超人氣

更多 >
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺