亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

亞馬遜（Amazon）股票12日跌入熊市。（路透）

在人工智慧（AI ）支出引發投資人憂慮下，亞馬遜 （Amazon）股價13日連續八個交易日下跌後，已比波段高點回落逾20%，符合墜入熊市的技術定義，步入微軟後塵。市場從跌幅推估，下一個可能是臉書母公司Meta。

亞馬遜股價12日收跌2.25%至199.60美元，比波段高點回落21.4%。亞馬遜、微軟（Microsoft）、臉書母公司Meta及Google母公司Alphabet等美國四大雲端服務供應商（CSP），今年在AI相關的資本支出總額，將達6500億美元，以亞馬遜的2000億美元最高，卻可能是自由現金流成為負值，意味著可能需要從債市籌資。

在亞馬遜之前，微軟就已在1月29日先跌入熊市。該公司1月28日公布的Azure雲端上季營收成長不如預期，隔天就跌進熊市，截至12日收盤已從波段高點下跌25.9%。

道瓊市場數據顯示，Meta似乎將是下一個墜入空頭市場的「美股七雄」成員，因為股價距離進入熊市區間只差2.3%。Meta上季營收與獲利優於華爾街預期，但加碼AI支出和利潤承受壓力，仍影響投資人情緒。

Apex金融科技解決方案公司風險副總裁崔希指出，科技股最近遭逢的拋售，凸顯「美股七雄」的分歧日益擴大。投資人基於對循環融資交易的擔憂，從去年秋季以來，喜好目標已從微軟、輝達 （Nvidia）和甲骨文（Oracle）等與OpenAI交易相關的「OpenAI概念股」，轉移到Alphabet、博通（Broadcom）的生態系。輝達股價12日也跌1.6%。

Alphabet因技術垂直整合，幫助抵銷對於支出的部分疑慮，該股截至12日收盤累計從波段高點回落9.2%。崔希提到，Google可望憑藉著張量處理器（TPU）這項自研晶片，獲得相對於其他同業的溢價。

AI相關交易的下一個重大催化劑，將是Nvidia輝達(另稱英偉達)25日公布的上季財報，將揭示AI熱潮是否正在降溫，或輝達成功捕捉到各大客戶以數十億資金湧入AI領域所創造的商機。輝達上季每股盈餘預估為1.49美元，營收為655.8億美元。

但觀察重點是財測。瑞銀分析師亞庫瑞（Timothy Arcuri）指出，投資人預期輝達本季營收將介於740億-750億美元，高於分析師預估的715.9億美元，市場將緊盯輝達對於如何抵禦競爭對手壓力的策略。