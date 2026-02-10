派拉蒙提案加碼收購華納兄弟 願承擔Netflix分手費

派拉蒙願意承擔華納兄弟若退出交易，需付給Netflix的分手費。(新華社)

派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）製片公司已提高對HBO母公司「華納兄弟探索」（Warner Bros Discovery）的收購條件，願意承擔華納兄弟若退出交易，需付給Netflix 的分手費。

路透社報導，派拉蒙並承諾，若交易在今年後未能完成，每季將向股東支付額外現金。

儘管派拉蒙並未提高每股報價，但這些加碼條件代表著派拉蒙在與Netflix爭奪全球部分最珍貴影視資產的長期併購戰中，為爭取華納兄弟股東所做的最新嘗試。

派拉蒙今天表示，已提議支付股東每股25美分的「計時費」，這筆費用在2027年初至與華納兄弟交易完成期間，每季將相當於約6.5億美元現金。此舉似乎顯示派拉蒙對於能相對迅速完成交易的信心。

派拉蒙維持每股30美元的原出價不變，包含債務在內的收購總值約為1084億美元。

但派拉蒙表示，如果華納兄弟與Netflix就旗下製片廠和串流資產達成的827億美元交易告吹，它將資助華納兄弟需支付給Netflix的28億美元終止費。

Netflix和派拉蒙都覬覦華納兄弟，因華納兄弟擁有領先的影視製片廠、規模龐大的內容庫，以及如「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）、「哈利波特 」（Harry Potter）和「DC漫畫（DC Comics）」超級英雄蝙蝠俠與超人等主要系列。

擁有哥倫比亞 廣播公司（CBS）的派拉蒙也將收購華納兄弟的電視網絡，包括美國有線電視新聞網（CNN）和透納電視網（TNT），這些資產在與Netflix合併前，將被分拆成一家獨立交易的公司「探索全球」（Discovery Global）。

數名分析師表示，此舉顯示派拉蒙有信心Netflix的交易可能無法通過監管審查，而派拉蒙的方案則較容易獲得批准，但這可能不足以說服等待更高報價的投資人。

華納兄弟表示，公司董事會將審查修改後的報價，但目前尚未改變支持與Netflix交易的立場。