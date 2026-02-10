我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

加拿大校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

派拉蒙提案加碼收購華納兄弟 願承擔Netflix分手費

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
派拉蒙願意承擔華納兄弟若退出交易，需付給Netflix的分手費。(新華社)
派拉蒙願意承擔華納兄弟若退出交易，需付給Netflix的分手費。(新華社)

派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）製片公司已提高對HBO母公司「華納兄弟探索」（Warner Bros Discovery）的收購條件，願意承擔華納兄弟若退出交易，需付給Netflix的分手費。

路透社報導，派拉蒙並承諾，若交易在今年後未能完成，每季將向股東支付額外現金。

儘管派拉蒙並未提高每股報價，但這些加碼條件代表著派拉蒙在與Netflix爭奪全球部分最珍貴影視資產的長期併購戰中，為爭取華納兄弟股東所做的最新嘗試。

派拉蒙今天表示，已提議支付股東每股25美分的「計時費」，這筆費用在2027年初至與華納兄弟交易完成期間，每季將相當於約6.5億美元現金。此舉似乎顯示派拉蒙對於能相對迅速完成交易的信心。

派拉蒙維持每股30美元的原出價不變，包含債務在內的收購總值約為1084億美元。

但派拉蒙表示，如果華納兄弟與Netflix就旗下製片廠和串流資產達成的827億美元交易告吹，它將資助華納兄弟需支付給Netflix的28億美元終止費。

Netflix和派拉蒙都覬覦華納兄弟，因華納兄弟擁有領先的影視製片廠、規模龐大的內容庫，以及如「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）、「哈利波特」（Harry Potter）和「DC漫畫（DC Comics）」超級英雄蝙蝠俠與超人等主要系列。

擁有哥倫比亞廣播公司（CBS）的派拉蒙也將收購華納兄弟的電視網絡，包括美國有線電視新聞網（CNN）和透納電視網（TNT），這些資產在與Netflix合併前，將被分拆成一家獨立交易的公司「探索全球」（Discovery Global）。

數名分析師表示，此舉顯示派拉蒙有信心Netflix的交易可能無法通過監管審查，而派拉蒙的方案則較容易獲得批准，但這可能不足以說服等待更高報價的投資人。

華納兄弟表示，公司董事會將審查修改後的報價，但目前尚未改變支持與Netflix交易的立場。

Netflix 哈利波特 哥倫比亞

上一則

財富管理公司成AI威脅的最新受害者 凸顯華爾街交易策略大轉變

下一則

川普喊美利率應全球最低、華許管降息就行 兩Fed決策官員唱反調

延伸閱讀

民眾買不起房…傳司法部將針對住宅建商 展開反壟斷調查

民眾買不起房…傳司法部將針對住宅建商 展開反壟斷調查
華納兄弟拒絕派拉蒙收購案 稱融資槓桿太大風險過高

華納兄弟拒絕派拉蒙收購案 稱融資槓桿太大風險過高
搶娶華納兄弟探索 傳派拉蒙新提案恐不敵Netflix

搶娶華納兄弟探索 傳派拉蒙新提案恐不敵Netflix
甲骨文創辦人提供404億美元擔保 支持派拉蒙收購華納

甲骨文創辦人提供404億美元擔保 支持派拉蒙收購華納

熱門新聞

富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

2026-02-09 07:20
知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

2026-02-06 11:32
在AI熱潮下，台灣經濟成長加速，但所得高度集中，貧富差距持續擴大。示意圖，非新聞當事者。(路透)

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

2026-02-04 20:51
過去一年，中國興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。圖為工人檢查剛下線的工業人形機器人。（中新社）

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

2026-02-08 09:36
BCA Research指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金。美聯社

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

2026-02-03 10:57
台積電可能成為全球最大半導體雇主。（路透）

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

2026-02-07 06:10

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返