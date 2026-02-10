微軟對軟體股危機有無免疫力？ 不到一周已遭兩家降評

兩家華爾街知名機構，不到一周內相繼調降微軟（Microsoft）股票投資評級。 （路透）

華爾街 越來越警惕人工智慧（AI ）可能為軟體類股帶來顛覆性的影響，微軟 （Microsoft）股票投資評級不到一周內，被兩家華爾街知名機構調降。

Melius分析公司周一（9日）將微軟股票評等從「買進」調降至「持有」，理由包括對擔憂微軟資本支出，以及以Copilot品牌為主的產品策略。Copilot是微軟向辦公室工作者銷售AI軟體工具的主要載體。

上周，Stifel金融服務公司才則對微軟進行類似的降評，當時分析師警告微軟Azure雲端運算業務的成長速度正在放緩。

Melius分析師Ben Reitzes在最新的報告中寫道：「Anthropic推出的Cowork等產品，讓微軟強大的365套裝軟體可能面臨挑戰，甚至或許為了保持競爭力，不得不免費提供Copilot。如此這將損及微軟最賺錢的『生產力』（Productivity）部門的成長與獲利能力。」Reitzes認為，「這樣的現實，也會消耗Azure的內部算力資源，進而限制了雲端事業表現可以優於預期的空間」。

投資人現在對整個軟體產業的長期前景，愈發感到不安。Anthropic等公司發表的新AI工具，被視為一股主要的顛覆力量，並可能成為軟體業成長永久的逆風。高盛的一籃子軟體股自1月下旬以來，已下跌超過14%。

微軟股價周一股價接續上周五的反彈，收盤上漲3.1%報413.60美元，不過仍較去年10月的高點下跌逾20%。

Reitzes認為，微軟正處於一種「雙輸」局面，需要顯著增加資本支出，以跟上Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）等對手的腳步。軟體業務營收受影響的話，代表自由現金流「可能再受到衝擊」。然而，如果現在不增加支出，「那就反映出，不是執行出了問題，就是必須管理獲利。這兩者都不是好事」。

Reitzes也對AI是否能帶來實質回報表示擔憂，他說：「我們愈來愈認為，『為AI額外付費』這件事不能成立，Copilot最終將必須免費隨附，長期而言，推升了成本。」

Melius將微軟的目標價下修至 430 美元，是華爾街最低的目標價之一。

雖然微軟不到一周內遭兩家降低投資評級，彭博追蹤的分析師當中，仍約有96%建議買進微軟股票，其餘則給予相當於「持有」的評等，沒有任何分析師建議賣出。市場目前平均目標價略高於600美元，以周一收盤價計算，有大約45%上漲空間。