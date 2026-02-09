美債市場迎變數？華許新構想有2種可能走向

我的頻道

編譯季晶晶／即時報導
川普提名的聯準會主席人選華許拋出與財政部締結新協議的構想，影響深遠卻語焉不詳。（路透）

華許（Kevin Warsh）角逐聯準會主席期間，提出多項改革構想，其中以呼籲與財政部締結新版協議，被視為最隱晦卻影響深遠的政策主張。

華許主張參考1951年的歷史性協議，重塑聯準會與財政部的關係。當年，美國政府終結聯準會為壓低戰後借款成本而控制公債殖利率的做法，限縮其角色，但如今，聯準會在金融海嘯與疫後累積逾6兆美元的證券部位，與當年情況形成強烈對比。

華許去年曾表示，新協議應「清楚界定」聯準會資產負債表規模，財政部則需同步公布發債計畫。但他與財長貝森特至今未透露具體內容。

市場認為，溫和版本的協議可能僅規範量化寬鬆（大規模購債）限於「真正緊急狀況」，並在條件允許下盡快退場，對30兆美元規模的美債市場影響有限。但若涉及重整聯準會逾6兆美元資產組合，例如聯準會將中長期公債轉為短期國庫券，財政部相對減少長債發行，恐推升市場波動，並引發對央行獨立性的質疑。

分析師指出，關鍵在於協議是否將貨幣政策與財政赤字明確掛鉤。1951年協議正是為終結戰時「財政主導」局面而誕生，當時聯準會為壓低政府借貸成本，對短期與長期公債殖利率設下上限，最終導致戰後通膨急速升溫，迫使政府讓央行重拾利率自主權。

川普曾公開表示，聯準會在制定利率政策時，應考量政府的利息負擔。目前美國年度利息支出約1兆美元，占整體財政赤字近一半。若此立場滲入制度設計，恐加深市場對貨幣政策獨立性的疑慮。

部分投資人擔心，新協議可能被解讀為財政部可對聯準會的量化寬鬆或縮表計畫施加影響，等同擁有「軟性否決權」，恐削弱聯準會的抗通膨公信力，推升利率與匯市波動，甚至動搖美元與美國公債長期以來的避險地位。

但也有觀點認為，華許仍將致力維持央行獨立性，正式、制度化的協議未必成真，較可能的情境是聯準會與財政部在發債與資產配置上加強溝通與技術協調，而非重返由財政需求主導貨幣政策的老路。

