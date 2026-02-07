爭AI霸主 亞馬遜今年計畫投資2000億美元 比預期高出33%

科技巨頭每季資本支出 資料來源：彭博資訊

電商與雲端巨擘亞馬遜 （Amazon）上季營收略優於市場預期，但未令投資人驚艷，本季獲利展望也令人失望。值得注意的是，亞馬遜同時調高今年資本支出至2000億美元，比華爾街預期高出33%，引發龐大人工智慧（AI ）支出將拖累獲利的憂慮，拖累股價6日在美股早盤大跌逾7%。

亞馬遜表示，今年投入資料中心、衛星及其他大型計畫的支出額，將達2000億美元，繼續砸重金爭搶AI霸主地位，但遠超乎市場預期的1500億美元。亞馬遜去年的固定資產和設備支出約為1300億美元。

亞馬遜執行長傑西（Andy Jassy）表示，「基於市場對我們現有產品和服務的強勁需求，以及AI、晶片、機器人和低軌衛星等開創機遇，我們預期亞馬遜2026年將投入約2000億美元的資本支出，預期長期投資回報將十分可觀」。

傑西說，「多數」資金將投入AWS雲端部門，用於AI工作負載，「我認為這是極罕見的機遇，能夠永久改變AWS與整體亞馬遜的規模」，「我們正積極投資成為領導者」。他指出，非AI工作負載的成長速度快於原先預期，AI需求同樣維持高檔，正盡快變現新增產能。

財報顯示，亞馬遜去年第4季營收年增14%至2133.9億美元，高於市場預期，AWS營收年增24%至355.8億美元，為13季以來最快成長，也優於分析師預估。廣告營收年增23%至213億美元，持續提供穩定且高毛利的現金流。

但亞馬遜上季淨利年增0.5%至211.9億美元，經調整後每股盈餘為1.95美元，略低於分析師預估，且AWS營收成長率也低於微軟 Azure和Google雲端等對手。

展望本季，亞馬遜預估營收將介於1735億至1785億美元，年增11%至15%，約略符合市場預期，但營業利益估將介於165億至215億美元，卻低於市場預期。

分析師指出，市場的負面反應主要來自亞馬遜的資本支出成長速度，明顯快於AWS營收成長，擔心亞馬遜能否如預期回收這些支出。

傑西則表示，亞馬遜AI運算能力一上線客戶就搶光，正把更多數據搬往雲端，「我們擁有許多成長、龐大需求」。

不只亞馬遜，若再加上Google母公司Alphabet、Meta及微軟等美國龍頭雲端服務供應商（CSP），今年總共計畫豪擲約6500億美元資本支出，比去年增加60%，締造美國企業史上最大規模的投資潮。多數資金將投入建設資料中心，以及人工智慧（AI）晶片、伺服器、網路線纜及備用電力系統等，凸顯科技巨擘不惜重金也要搶AI主導權。