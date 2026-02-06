美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

根據最新財測，美國四大科技公司Alphabet、亞馬遜 （Amazon）、Meta Platforms與微軟 （Microsoft）的2026年合計資本支出預估將達6500億美元，創下美企史無前例的投資規模。這筆被市場形容為「高得離譜」的資金，將大量投入資料中心建設，以及AI 晶片、伺服器、網路線纜與備用電力系統，凸顯科技巨擘不惜重金搶占AI主導權。

若要替這波支出找歷史對照，投資人必須回溯到1990年代的網路泡沫，甚至更早的19世紀美國鐵路建設、二戰後州際高速公路投資，或羅斯福新政時期的大型公共支出。

單以金額衡量，6500億美元已超過中型國家以色列一年的國內生產毛額，讓市場重新開始討論AI是否正走向新一輪泡沫。

2026年規畫的資本支出總額，將比去（2025）年實際支出成長約60%，更較2024年暴增165%。DA Davidson分析師Gil Luria直言，這些公司把AI算力競賽視為下一個典型的「贏者通吃」市場，沒人願意先退場。

AllianceBernstein美國成長型基金主管Jim Tierney指出，即便科技巨擘合計年營收成長14%到1.6兆美元，市場情緒仍難以消化如此龐大的前期投入。

Meta預估全年資本支出最高達1350億美元，增幅約87%。微軟第2季資本支出較一年前大增66%，分析師估算，截至6月的年度支出將接近1050億美元，財報公布後股價重挫，單日市值蒸發3570億美元。Alphabet預計2026年支出高達1850億美元，亞馬遜更上看2000億美元，兩家公司股價同步承壓。

值得注意的是，微軟首度揭露6250億美元未來雲端合約中有45%來自OpenAI，引發市場對客戶集中度過高的擔憂。同時，Nvidia輝達(另稱英偉達)與OpenAI高達1000億美元的投資與基礎設施合作並未成案，也加劇AI基建敘事的不確定性。

資本支出遠超預期、回報時點仍不明朗，引發科技股新一波拋售。Jefferies分析師Brent Thill表示，AI泡沫恐懼正在回歸，投資人暫時對科技股踩下煞車。部分分析師指出，巨額資本支出意味AI願景的商業化全面兌現，可能比原先預期的更漫長。

在一片震盪中，蘋果（Apple）表現相對抗跌。該公司上季營收創新高，資本支出反而下降17%至24億美元，全年約120億美元。分析指出，蘋果透過與Google的Gemini合作，將AI基礎設施成本轉移給合作夥伴，實現輕資本運作模式。