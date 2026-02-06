我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

雅詩蘭黛上調財測仍難挽頹勢 股價崩跌近20%

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
雅詩蘭黛（Estée Lauder）上修財測仍難消疑慮，轉型成果未過市場高標，股價崩跌近20%。（路透）
雅詩蘭黛（Estée Lauder）上修財測仍難消疑慮，轉型成果未過市場高標，股價崩跌近20%。（路透）

雅詩蘭黛（Estée Lauder）周四公布最新財報與全年展望，儘管調整後每股盈餘（EPS）與營收略優於預期，並上調全年財測，但市場反應劇烈，股價重挫19%，成為當天史坦普500指數表現最差成分股，盤後再跌1.3%。投資人對轉型步伐與外部挑戰的憂慮，掩蓋了業績微幅改善的訊號。

根據財報。截至2025年12月31日的第2季，營收年增6%至42.3億美元，調整後每股盈餘為87美分，優於市場預期的83美分。

然而，在未調整基礎下，每股獲利僅44美分，明顯低於市場預期的78美分，主因是去年啟動的重整計畫帶來高額費用侵蝕獲利，該計畫總支出預計12億至16億美元。

此外，關稅持續構壓力，預計將使2026年度獲利減少約1億美元。

這家擁有Jo Malone香氛品牌的美妝集團雖將全年調整後每股盈餘（EPS）上修到2.05至2.25美元，去年10月原估1.90至2.10美元，但新預測區間的中值仍不及分析師預期。同時，全年淨營收成長率預估值雖收窄至3%至5%，中值也低於市場共識的4.4%。

執行長Stéphane de La Faverie試圖安撫市場，強調護膚與香水品類（如La Mer和Le Labo）表現強勁，中國市場銷售動能回升，且美國本土市場的銷售與市占率均開始止跌回穩。然而，財報與展望中揭示成本壓力與審慎前景，短期內壓過了復甦題材。

史坦普500 關稅

上一則

巴菲特賺翻：投資日5大商社成本138億美元 現值近400億美元

下一則

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

延伸閱讀

雙利空拖累大盤再跌 高通一度下殺近11% 台積電ADR漲2%

雙利空拖累大盤再跌 高通一度下殺近11% 台積電ADR漲2%
Sony上季獲利飆22%超預期、上修全年財測 硬體成本壓力未解

Sony上季獲利飆22%超預期、上修全年財測 硬體成本壓力未解
超微喊AI業務 下半年迎來爆發

超微喊AI業務 下半年迎來爆發
手機晶片需求欠穩 高通本季財測平淡 盤後股價崩近10%

手機晶片需求欠穩 高通本季財測平淡 盤後股價崩近10%

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
在AI熱潮下，台灣經濟成長加速，但所得高度集中，貧富差距持續擴大。示意圖，非新聞當事者。(路透)

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

2026-02-04 20:51
BCA Research指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金。美聯社

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

2026-02-03 10:57
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留