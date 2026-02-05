我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉15億美元非法毒品交易 華人大毒梟終被捕

假門票、假賭站、假球衣…超級盃周日開打 詐團伺機而動

川普提名華許帶動美元轉強 日圓也有助攻

記者朱漢崙／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日圓走弱對美元相對強勢有利，尤其近期市場在日本選舉前調整部位，也是使美元走強的因素之一。(路透)
日圓走弱對美元相對強勢有利，尤其近期市場在日本選舉前調整部位，也是使美元走強的因素之一。(路透)

川普總統提名華許擔任聯準會新任主席，引發全球金融市場大幅震盪，尤其美元走強、美債殖利率上升、美股漲跌震盪幅度放大，金銀等貴金屬價格也出現劇烈波動，在在反映投資人不安的心理。

金融業高層指出，將市場波動都歸因於華許也不盡公平。固然外界認為華許偏向鷹派，預期會有強勢美元，導致金銀價格重挫，但另一方面，就如同橋水基金前大宗商品主管坎貝爾所言，中國投資者的獲利了結，也對金價有相當大的影響。未來黃金或白銀的價格，中國投資者的動向也必須密切觀察，不過在避險需求的支撐之下，金價長線仍是看漲。

至於美元、美債殖利率的走勢，除了華許採取的貨幣政策，未來是否能滿足川普要求的降息幅度之外，美國財政部的發債策略也是重點。專家指出，影響債市的原因很多，包括美國財政部發債策略、經濟指標的最新表現，不見得都與華許有關。

華許一旦出任聯準會主席，由於市場對其鷹派性格的過往印象，的確會帶動美元走強。金融業高層分析，包括美債殖利率持續在高檔，以及製造業數據走強，都會形成「連動效應」，支撐美元對G10的貨幣走強；另一方面，日圓走弱也對美元相對強勢有利，尤其近期市場在日本選舉前調整部位，也是使美元走強的因素之一。不過，川普不會接受1個「不聽話」的聯準會主席，這點華許既然接任聯準會主席，就會有心理準備，所以美元應不會走強太久。而且若美國財政持續惡化、削弱美元的避險性，美元就會再度由強轉弱。

華許 殖利率 聯準會

上一則

亞馬遜看好AI今年資本支出預計增逾50% 股價重挫

下一則

岳父是共和黨金主、深耕華爾街 華許靠超強人脈勝出

延伸閱讀

「鷹鴿難辨」華許遇上善變川普 蜜月期備受關注

「鷹鴿難辨」華許遇上善變川普 蜜月期備受關注
英國擬將戰略島嶼移交非洲國家 川普有但書同意

英國擬將戰略島嶼移交非洲國家 川普有但書同意
華許賭AI帶飛生產力…如1990年代葛林斯班神準？經濟學家分析

華許賭AI帶飛生產力…如1990年代葛林斯班神準？經濟學家分析
川普稱華許若有升息的念頭 就不會拿到Fed主席提名

川普稱華許若有升息的念頭 就不會拿到Fed主席提名

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
在AI熱潮下，台灣經濟成長加速，但所得高度集中，貧富差距持續擴大。示意圖，非新聞當事者。(路透)

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

2026-02-04 20:51
BCA Research指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金。美聯社

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

2026-02-03 10:57
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍