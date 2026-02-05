非AI記憶體股遭錯殺？郭明錤：強勁獲利動能尚未充分反映

我的頻道

編譯陳苓／綜合外電
蘋果財報會議後，非人工智慧（AI）記憶體類股出現賣壓。（美聯社）
蘋果財報會議後，非人工智慧（AI）記憶體類股出現賣壓。（美聯社）

蘋果財報會議後，非人工智慧（AI）記憶體類股出現賣壓，但天風國際證券分析師郭明錤認為，蘋果不是智慧手機記憶體需求的最佳參考依據，這個族群的獲利動能尚未充分反映。

Investing.com報導，郭明錤5日在X平台發文寫道，Apple在財報電話會議表示，旗下硬體供應鏈面臨兩大不確定性，分別是先進製程與記憶體；前者屬「供應限制」（supply constraint），後者為「成本壓力」（cost pressure）。

這個區別對記憶體投資人來說很重要，蘋果把記憶體歸在成本壓力，而非供給限制，可能導致非AI記憶體股價，在蘋果財報會後遭到下殺。

郭明錤指出，蘋果對記憶體需求的看法，不大能代表整體市場。蘋果有極強的議價能力，iPhone DRAM和NAND flash的用量，約佔全球智慧手機記憶體市場的20%-25%。

他建議，要評估非AI記憶體與智慧手機記憶體的中長期需求趨勢，相較於蘋果，高通和聯發科展望是更好的參考依據。

郭明錤認為，非AI記憶體的股價，可能還沒充分反映今年的強勁獲利動能。但展望2027、2028年，AI記憶體的需求應該還是有較好的能見度。

