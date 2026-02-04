更新設備為由 美國今年電費飆漲

我的頻道

編譯盧炯燊／即時報導
全美各州公共事業監管部門去年批准43項電費調漲方案，約5600萬人的電費帳單今年將明顯增加，生活成本更加沉重。(美聯社)
全美各州公共事業監管部門去年批准43項電費調漲方案，約5600萬人的電費帳單今年將明顯增加，生活成本更加沉重。(美聯社)

全美各州公共事業監管部門去年批准43項電費調漲方案，並於今年正式生效，約5600萬人受影響，生活成本進一步增加。

哥倫比亞廣播公司新聞頻道(CBS News)援引致力降低公用事業成本的非營利利組織 PowerLines分析報告，這43項電費漲價總額高達116億元。

各家公用事業公司提高電費的理由都是為了維護及更換老化基礎設施，並將成本轉嫁到消費者；此外由於受極端天氣事件影響、燃料價格波動以及電力需求成長等，都是造成電價上漲的原因。

PowerLines報告指出，全美各州2025年共有83項調高電費申請，除43項過關，2項被駁回外，仍有38項尚待批准。

儘管電費上漲是全國趨勢，但各州漲幅不同，其中以南部各州居民最為吃力，該地區的公用事業公司共申請13項電費調價，獲批准金額總計達84億元，影響1390萬用戶。

美國能源信息署 (Energy Information Administration，EIA)預測，2026年全美電價將上漲近4%，由於各州電費不同，實際價格也會因居住地而異。

PowerLines的數據顯示，2024 年美國人平均電費支出為1833 元，但近年由於家庭用電、製造業及數據資料中心的需求不斷增長下，電力批發價格飆升，轉到用戶的零售價自然水漲船高。

新一輪電費上漲，正值國民苦苦面對不斷飆升的生活成本。網上金融平台LendingTree在分析人口普查局的家庭數據後指出，約有三分之一的國民表為了支付能源帳單，不得不減少其他生活開支。

除了電費外，天然氣費用也同樣面臨漲價壓力。標普全球能源(S&P Global Energy)美洲天然氣研究執行董事帕爾默(Matthew Palmer)說，由於供暖需求顯著增加，而天然氣發電需求也居高不下，因此推高天然氣成本，後果自然由消費者承擔。

