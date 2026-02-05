被AI取代疑慮加深 軟體股爆拋售潮

人工智慧（AI ）可能威脅傳統軟體業者的疑慮加深，引發相關類股連日下挫，高盛 追蹤的美國一籃子軟體股3日更重摔6%，寫下去年4月川普宣布對等關稅引發拋售潮以來最大單日跌幅，其中軟體、金融服務及資產管理產業的市值，總共蒸發約2850億美元。

數月來，投資人一直密切觀察軟體產業與AI相關業務的風險。獲輝達（Nvidia）投資的AI新創Anthropic，加入一波為法律行業開發AI工具的創業潮。在此之前，包括Legora與Harvey AI等新創公司，都已推出大量宣稱能將律師從瑣事中解脫的工具。

Anthropic上月發布的另一項產品Claude Cowork，更加劇了投資人的不安。其他公司發布的產品也加劇了這波拋售潮，例如在Alphabet開始推出能透過文字或圖片提示詞創造沉浸式世界的Project Genie後，電玩類股上周也捲入跌勢。

還有其他跡象顯示，軟體公司業績已開始落後科技業其他同儕。根據彭博彙整的數據，在本財報季，史坦普500指數中僅71%的軟體商營收優於預期，相較之下，整體科技產業營收優於預期的比例則達85%。

黑石集團（Blackstone）總裁暨營運長葛瑞在一個線上直播節目中指出，經濟正出現變化，軟體公司曾寫下紀錄，如今可能面臨遭AI破壞的危機。

除了法律和數據服務技術相關的股票，多數軟體及金融科技類股也受到波及。上市的私募股權基金以及華爾街 大型替代投資機構同樣受挫，因為這些法人也對軟體業有曝險。

湯森路透（Thomson Reuters）3日暴跌逾15%，與Legalzoom.com同為美加股市表現最差的個股之一。