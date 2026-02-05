我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

ATM旁有掉落紙幣？可能是新型詐騙

被AI取代疑慮加深 軟體股爆拋售潮

編譯劉忠勇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

人工智慧（AI）可能威脅傳統軟體業者的疑慮加深，引發相關類股連日下挫，高盛追蹤的美國一籃子軟體股3日更重摔6%，寫下去年4月川普宣布對等關稅引發拋售潮以來最大單日跌幅，其中軟體、金融服務及資產管理產業的市值，總共蒸發約2850億美元。

數月來，投資人一直密切觀察軟體產業與AI相關業務的風險。獲輝達（Nvidia）投資的AI新創Anthropic，加入一波為法律行業開發AI工具的創業潮。在此之前，包括Legora與Harvey AI等新創公司，都已推出大量宣稱能將律師從瑣事中解脫的工具。

Anthropic上月發布的另一項產品Claude Cowork，更加劇了投資人的不安。其他公司發布的產品也加劇了這波拋售潮，例如在Alphabet開始推出能透過文字或圖片提示詞創造沉浸式世界的Project Genie後，電玩類股上周也捲入跌勢。

還有其他跡象顯示，軟體公司業績已開始落後科技業其他同儕。根據彭博彙整的數據，在本財報季，史坦普500指數中僅71%的軟體商營收優於預期，相較之下，整體科技產業營收優於預期的比例則達85%。

黑石集團（Blackstone）總裁暨營運長葛瑞在一個線上直播節目中指出，經濟正出現變化，軟體公司曾寫下紀錄，如今可能面臨遭AI破壞的危機。

除了法律和數據服務技術相關的股票，多數軟體及金融科技類股也受到波及。上市的私募股權基金以及華爾街大型替代投資機構同樣受挫，因為這些法人也對軟體業有曝險。

湯森路透（Thomson Reuters）3日暴跌逾15%，與Legalzoom.com同為美加股市表現最差的個股之一。

AI 華爾街 高盛

上一則

中國網路巨頭AI應用大戰升溫 馬雲現身阿里杭州總部

下一則

超微喊AI業務 下半年迎來爆發

延伸閱讀

AI取代軟體業? 黃仁勳駁斥此種觀點不合邏輯

AI取代軟體業? 黃仁勳駁斥此種觀點不合邏輯
Anthropic的AI工具 為何引發從軟體股到大盤的恐慌賣壓？

Anthropic的AI工具 為何引發從軟體股到大盤的恐慌賣壓？
軟體股爆拋售潮 拖累美科技股重摔 資金轉向能源和傳統權值股

軟體股爆拋售潮 拖累美科技股重摔 資金轉向能源和傳統權值股
貴金屬市場湧現拋售潮 金價重挫12%銀價暴跌逾31%

貴金屬市場湧現拋售潮 金價重挫12%銀價暴跌逾31%

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
BCA Research指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金。美聯社

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

2026-02-03 10:57
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

2026-01-30 12:01

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象