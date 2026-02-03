「大賣空」本尊貝瑞示警：比特幣若跌破5萬元 恐觸發連環爆倉

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
與金、銀因地緣政治緊張，價格飆至歷史新高不同，比特幣未能受惠於美元疲軟或避險需求。(路透)
與金、銀因地緣政治緊張，價格飆至歷史新高不同，比特幣未能受惠於美元疲軟或避險需求。(路透)

因電影「大賣空」而聲名大噪的基金經理人貝瑞警告，比特幣暴跌可能演變成自我強化的「死亡螺旋」，對過去一年大量囤幣的企業造成長期傷害。

貝瑞在Substack的發文指出，比特幣自10月見頂以來大跌40%，未能像貴金屬一樣成為對抗貨幣貶值的避險工具，顯示本質仍是投機資產。若跌勢延續，主要持有者的資產負債表將迅速惡化，被迫拋售，拖累整個加密市場。

他直言，令人膽顫心驚的情節已然逼近。若比特幣再跌10%，全球最大的企業級加密資產儲備公司Strategy恐面臨數十億美元的虧損，基本上被資本市場拒於門外。

比特幣周二一度跌破73,000美元大關至72,884.38美元，是2024年11月6日以來最低。分析師歸因於資金流入降溫、流動性惡化，以及整體總經環境轉弱。不少交易員對加密經濟失去熱情，轉向隨著預測市場崛起而升溫的賽事投注。

與金、銀因地緣政治緊張，價格飆至歷史新高不同，比特幣未能受惠於美元疲軟或避險需求。貝瑞直言，比特幣缺乏能減緩或止跌的實質支撐。

儘管企業資產負債表納入比特幣，以及現貨比特幣ETF出現吸引新資金，卻作不足以無限期地支撐其價格。他提到有近200家上市公司持有比特幣。，而這類資產必須按市價計入財報，若價格續跌，風險管理師勢必建議賣出。

他補充說，現貨ETF僅加劇比特幣的投機性質，並提高其與股市的連動，比特幣與標普500指數的相關性已接近0.50。理論上，當虧損部位擴大，將觸發強制平倉。不過，比特幣市值低於1.5兆美元，家庭與企業曝險有限，短期不至於引發廣泛的系統性風險。

他將近期金銀崩跌部分歸咎於加密價格崩落，因企業財務長投機者需拋售代幣化黃金和白銀期貨的獲利部位來降低風險。這類商品並無實體金屬支撐，可能壓垮實物金屬交易，引發「擔保品死亡螺旋」。

貝瑞指出，1月底因加密價格下跌而平倉的貴金屬部位，規模可能高達10億美元。他警告，若比特幣跌至50,000美元，礦工將破產，代幣化金屬期貨恐將因為沒有買家承接而跌入黑洞。

