UG美國首店重開幕 單日再賣2400杯

記者林海／台北即時報導
UG聖蓋博旗艦店重新開幕，消費者排隊畫面。（聯發國際提供）

聯發國際旗下新時尚茶飲品牌UG去年底登陸美國，在加州洛杉磯聖蓋博市開立首店引爆排隊熱潮，在歷經短暫營運調整後，1月31日強勢回歸，重新開幕單日銷售突破2400杯。

聯發國際表示，UG品牌在美國已開立2家門市，包含加州的洛杉磯聖蓋博與華盛頓州的西雅圖，深受當地消費者喜愛，無論是銷售狀況或話題創造，都是社群熱議的焦點。看好美國市場潛力，聯發國際今年也將加快美國展店腳步，今年目標美國至少可展出15家以上UG門市，而2027年的展店規模將持續擴大。

聯發國際指出，UG品牌在美連開2家門市，門市於尖峰時段仍能維持穩定出杯節奏與品質，展現品牌營運系統的成熟度與可複製性，證明產品力與系統力皆能乘載高強度的市場需求，也讓團隊對下一階段的發展具備信心，後續將在聖荷西、溫哥華、休士頓、鳳凰城、聖地牙哥等城市展店。

聯發國際表示，截至1月底，UG全球門市達59家店，遍及台灣、香港和美國，其中台灣店數達54家，今年1月已新開4家，預估今年台灣店數將能突破100店大關；另外，UG已在1月成功簽約馬來西亞市場，預計下半年可在馬來西亞開出2家門市。

展望2026年，聯發國際表示旗下雙茶飲品牌Sharetea與UG的全球戰略布局將持續擴大，Sharetea將深耕既有市場，拓展新興國家市場；UG品牌將同步穩固台灣市場，追求同店成長，海外市場方面，美國市場則會是衝刺重點，以潮流形象切入新世代消費，打造爆款的新潮茶飲品牌。

