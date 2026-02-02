我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想跳槽？「保住現職都很難」 五件事應對AI帶來的失業危機

製造業數據強勁點火 晶片股助攻美股反彈

主題樂園與郵輪銷售轉強 迪士尼上季獲利超預期

編譯陳律安／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

迪士尼公司（Disney）上季營收與獲利均超乎預期，得益於涵蓋主題樂園郵輪部門100億美元的創紀錄銷售。消息人士也透露，主題樂園部門主管達馬羅（Josh D'Amaro）有望接任執行長。

路透報導，迪士尼止於去年12月27日的年度第1季（上季），營收增加5%至260億美元，調整後每股盈餘（EPS）為1.63美元，均優於市場預期。包含主題樂園、郵輪、消費產品的部門收入達100億美元，對集團營業利益的貢獻比重為72%，反映旅客數增加與消費支出提高、及增添新郵輪的正面效應。

該公司確認全年每股盈餘將較去年維持二位數增長，預估來自營運的現金收入為190億美元，並準備實施規模70億美元的庫藏股。

另據彭博資訊引述知情人士報導，迪士尼董事會傾向將主題樂園部門主管達馬羅提拔為執行長，並將在未來數周進行任命表決。

現年54歲的達馬羅，自2020年起執掌對迪士尼獲利貢獻最豐的主題樂園部門，若他獲得任命，將結束迪士尼長達三年的執行長物色過程，並接替艾格出任執行長。艾格在2005年至2020年執掌這家全球最大的娛樂公司，並於2022年回鍋。

達馬羅在加入迪士尼之前，曾任職於吉列刮鬍刀公司。他1998年進入迪士尼，在主題樂園體系一路升遷，曾在加州、佛州、與香港的度假園區擔任管理職。

迪士尼 主題樂園 郵輪

上一則

蘋果搶攻輕巧市場 傳研發「貝殼折疊機」

延伸閱讀

迪士尼春節園遊會太懂華人 中文歌和熊貓甜品都來了

迪士尼春節園遊會太懂華人 中文歌和熊貓甜品都來了
首創空間智慧 攬月號郵輪+陸地遊15天$699

首創空間智慧 攬月號郵輪+陸地遊15天$699
郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消
郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年還是「等不到船」

郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年還是「等不到船」

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

2026-01-30 12:01
前聯準會（Fed）理事華許獲川普提名為下任Fed主席。美聯社

準Fed新主席華許憑什麼中選？專家學者看未來政策走向

2026-01-30 08:40

超人氣

更多 >
被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫

被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺