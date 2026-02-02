我的頻道

SpaceX與xAI合併 馬斯克整合AI與太空布局 IPO估值上看1.25兆美元

編譯季晶晶／綜合外電
億萬富豪馬斯克正式宣布，他旗下太空探索技術公司SpaceX完成對人工智慧新創公司xAI的收購。（路透）
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司SpaceX，已完成對其人工智慧新創公司xAI的收購。這筆交易是馬斯克龐大商業版圖中規模最大的一次整合，結合他在人工智慧與太空探索領域的長期布局，並為後續估值高達1.25兆美元的首次公開發行鋪路。

這項交易透過SpaceX網站周一發布、由馬斯克署名的一份聲明正式對外宣布。

聲明指出，SpaceX收購xAI，目的是「結合AI、火箭技術、太空網路、直連行動裝置通訊，以及全球首屈一指的即時資訊與言論自由平台，打造一個縱向一體化的創新引擎」。

CNBC取得的內華達州公開紀錄顯示，合併交易已於2月2日完成。彭博報導，合併後公司估值約1.25兆美元。知情人士透露，SpaceX仍計畫在今年推動上市，預期IPO每股價格約為526.59美元。彭博此前報導稱，募資規模可能高達500億美元。

這筆交易讓馬斯克旗下兩家最具代表性的私人公司正式合而為一。今年1月，xAI以約2,300億美元估值完成新一輪融資；而去年12月，SpaceX則以約8,000億美元估值進行次級市場釋股。

不過，SpaceX網站發布的聲明並未披露此次發行的具體條款，包括最終價格與估值安排。

在說明交易動機時，馬斯克在聲明中表示，未來兩到三年內，進行AI運算的最低成本方式，將會是在太空中完成。

