我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了

都是關稅惹的禍 美貨櫃進口連四降 分析師：頹勢恐持續

編譯劉忠勇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國十大港口去年12月貨櫃進口量較上年同期下降6.4%，連四個月下滑。圖為洛杉磯港口的貨櫃。（歐新社）
美國十大港口去年12月貨櫃進口量較上年同期下降6.4%，連四個月下滑。圖為洛杉磯港口的貨櫃。（歐新社）

據航運業分析師統計，美國十大港口去年12月貨櫃進口量較上年同期下降6.4%，連四個月下滑。受到美國總統川普關稅的影響，今年貨櫃進口頹勢可能還會擴大，貨櫃運價也看跌。

分析師麥考恩（John McCown）發布的月報，美國主要港口20呎標準貨櫃（TEU）12月進口貨量降至190萬個 ，延續11月5.7%的下滑趨勢。

麥考恩寫道：「2025年下滑之勢完全是關稅所致，遺憾的是，目前沒有任何跡象顯示這只是短期現象。」

ING經濟學家蓋伯（Julian Geib）和魯曼（Rico Luman）30日在研究報告中指出，川普貿易政策的不確定性為供需增添變數，2025年劇盪的情況「將會持續下去」，還提到川普仍不斷祭出關稅威脅。兩人預測，今年全球貿易成長率僅有0.5%至1%，相較之下，2025年成長4.2%。

據奧斯陸數位貨運平台Xeneta首席分析師桑德（Peter Sand）觀察，隨著海運需求趨緩，1月一路走跌的貨櫃現貨運價，未來可能進一步下挫。

他在上周的報告中寫道：「隨著運費進一步走低，市場會對貨主更為有利，而非海運業者。」

川普利用關稅做為對抗貿易夥伴的籌碼，希望藉此削減美國貿易逆差並增加國內產量。對此，中國和歐盟等主要經濟體設法降低對美國市場的依賴，轉向其他國家或區域聯盟簽署貿易協定。結果國際貿易出現翻轉，美國曾是貨櫃航運成長的領先者，如今反而落後全球多數地區。

從洛杉磯、休士頓到紐約，各港口全年的總吞吐量表現依然穩健，但麥考恩追蹤的每一座港口，12月的進口量均較去年同期下滑。

其中一個原因在於業者因應川普多數預定於8月實施的關稅，早在上半年便囤積外國製零件和商品，等到下半年才開始消化庫存，導致貨櫃航運需求出現劇盪。

川普 關稅

上一則

金銀續跌 那斯達克期指也跌得不輕

延伸閱讀

周末票房「梅蘭妮亞」開紅盤 寫紀錄片新歷史 川普力推此生必看

周末票房「梅蘭妮亞」開紅盤 寫紀錄片新歷史 川普力推此生必看
伊朗最高領袖嗆美國掀區域戰爭 川普強硬回應了

伊朗最高領袖嗆美國掀區域戰爭 川普強硬回應了
川普：美國正與古巴「最高層人士」談判協議

川普：美國正與古巴「最高層人士」談判協議
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

2026-01-30 12:01
前聯準會（Fed）理事華許獲川普提名為下任Fed主席。美聯社

準Fed新主席華許憑什麼中選？專家學者看未來政策走向

2026-01-30 08:40

超人氣

更多 >
網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席