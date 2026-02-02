都是關稅惹的禍 美貨櫃進口連四降 分析師：頹勢恐持續

美國十大港口去年12月貨櫃進口量較上年同期下降6.4%，連四個月下滑。圖為洛杉磯港口的貨櫃。（歐新社）

據航運業分析師統計，美國十大港口去年12月貨櫃進口量較上年同期下降6.4%，連四個月下滑。受到美國總統川普關稅 的影響，今年貨櫃進口頹勢可能還會擴大，貨櫃運價也看跌。

分析師麥考恩（John McCown）發布的月報，美國主要港口20呎標準貨櫃（TEU）12月進口貨量降至190萬個 ，延續11月5.7%的下滑趨勢。

麥考恩寫道：「2025年下滑之勢完全是關稅所致，遺憾的是，目前沒有任何跡象顯示這只是短期現象。」

ING經濟學家蓋伯（Julian Geib）和魯曼（Rico Luman）30日在研究報告中指出，川普貿易政策的不確定性為供需增添變數，2025年劇盪的情況「將會持續下去」，還提到川普仍不斷祭出關稅威脅。兩人預測，今年全球貿易成長率僅有0.5%至1%，相較之下，2025年成長4.2%。

據奧斯陸數位貨運平台Xeneta首席分析師桑德（Peter Sand）觀察，隨著海運需求趨緩，1月一路走跌的貨櫃現貨運價，未來可能進一步下挫。

他在上周的報告中寫道：「隨著運費進一步走低，市場會對貨主更為有利，而非海運業者。」

川普利用關稅做為對抗貿易夥伴的籌碼，希望藉此削減美國貿易逆差並增加國內產量。對此，中國和歐盟等主要經濟體設法降低對美國市場的依賴，轉向其他國家或區域聯盟簽署貿易協定。結果國際貿易出現翻轉，美國曾是貨櫃航運成長的領先者，如今反而落後全球多數地區。

從洛杉磯、休士頓到紐約，各港口全年的總吞吐量表現依然穩健，但麥考恩追蹤的每一座港口，12月的進口量均較去年同期下滑。

其中一個原因在於業者因應川普多數預定於8月實施的關稅，早在上半年便囤積外國製零件和商品，等到下半年才開始消化庫存，導致貨櫃航運需求出現劇盪。