甲骨文財務壓力大 擬裁3萬人、賣醫療保健軟體部門

甲骨文 據傳正考慮裁員 2萬至3萬人，並出售2022年收購的醫療保健軟體部門Cerner，以減輕財務壓力，因應美國銀行業者陸續退出為該公司人工智慧（AI ）資料中心擴張進行融資。

投資銀行TD Cowen研究報告指出，甲骨文龐大的基礎建設承諾，讓「股權和債權投資人都對其是否有能力為該計畫籌得資金提出質疑」。據TD Cowen估計，甲骨文所需的資本支出高達1560億美元。這家投銀指出，裁員將為甲骨文釋放出80億至100億美元的現金流；該公司當年收購Cerner的價碼為283億美元。

銀行業撤離已導致甲骨文的借貸成本大幅上漲，讓甲骨文進退兩難。該報告指出，「甲骨文與多家私人業者正在談判的資料中心租賃合約，都因融資困難而受阻，進而導致甲骨文無法透過租賃獲得所需的資料中心容算力。」若不透過融資，民間資料中心業者就無法建造甲骨文所需的設施，

在美國銀行業紛紛撤離之際，仍願意以高利率放貸的亞洲銀行業介入，以期從AI基礎設施的成長中獲利。這為甲骨文提供了一條國際擴張的替代路徑，但並未解決該公司在美國面臨的挑戰。

面對這些限制，甲骨文正採取多種策略來降低資本需求。TD Cowen表示，該公司已開始要求新客戶預付40%的訂金，等於是要求客戶協助其籌措基礎建設資金。